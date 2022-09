Uomini e Donne, Gianni e Armando smontano Ida! Gemma ribelle

Tempi di cambiamenti per il pubblico di Uomini e Donne? Probabilmente non saranno permanenti, ma per la prima volta gran parte dei telespettatori si schiera dalla parte di Gemma Galgani e Armando Incarnato, in due situazioni differenti. Mentre la dama torinese si scaglia contro Didier, il cavaliere napoletano dà dei consigli a Ida Platano. Partendo da quest’ultima, Maria fa sapere che è uscita con Alessandro Vicinanza. Sebbene non si fosse conclusa nel migliore dei modi la loro conoscenza durante la passata edizione, il giovane cavaliere si è fatto avanti e ha cercato con lei un dialogo.

Ida ha accettato di uscire con Alessandro dopo aver concluso la precedente registrazione. Per tale motivo, Maria De Filippi invita entrambi a sedere al centro studio per raccontare quanto accaduto. La scelta della Platano di dare una chance a Vicinanza lascia un po’ tutti perplessi e i telespettatori, sui social, le riservano pesanti attacchi. A detta di molti, la parrucchiera di origini siciliane avrebbe come unica intenzione quella di stare al centro dell’attenzione. Proprio per questo motivo, ricadrebbe sempre negli stessi errori.

A segnalare questo ci pensa anche Armando Incarnato nella puntata di UeD. Da sempre protettivo nei confronti di Ida, tenta di farla ragionare sulla sua scelta. Il suo è sicuramente uno dei rarissimi commenti che ricevono l’applauso del pubblico. Infatti, solitamente, gli interventi di Armando non vengono per nulla apprezzati dai telespettatori. Questa volta, molti di loro, si trovano d’accordo con il suo pensiero.

“Ti sei rincretinita? Ma hai capito che questo è ‘Riccardo 2’? Sei una delusione proprio. Secondo me, piace pure a te! O ci devi sbattere la testa o altrimenti piace anche a te. Ti sta facendo lo stesso discorso dell’anno passato. Sei tu che sbagli di nuovo!”

Queste le parole che esprime il cavaliere napoletano furioso nel rivedere Ida di nuovo di fronte ad Alessandro, dopo quanto accaduto tempo fa. E, in effetti, tantissimi telespettatori fanno notare che la Platano avrebbe potuto fare un passo indietro per evitare di ricadere negli stessi sbagli. Cosa sempre rara, anche Gianni Sperti condivide lo stesso pensiero di Armando e lo dice chiaramente.

“Non mi arrabbierò più con Alessandro, perché Ida è grande e vaccinata! Ti assumi le tue responsabilità, perché è colpa tua”

Nel caso in cui Vicinanza dovesse deludere ancora Ida, Gianni non si schiererebbe dalla parte di quest’ultima come in passato. Al momento, le anticipazioni fanno sapere che, in realtà, Alessandro inizia una conoscenza con Roberta Di Padua. Intanto, la Platano ci tiene a precisare che la loro è stata “un’uscita di leggerezza”, senza nessuna pretesa sul futuro.

“Le cose vengono poco alla volta, perché non date tempo?”, chiede invece Alessandro, sostenuto da Tina Cipollari. Oggi il cavaliere sente il bisogno di sentire Ida, in quanto crede di avere la maturità giusta per affrontare il problema della distanza in un altro modo. Ma Armando non ci sta e continua ad attaccarlo: “Sei entrato in una famiglia dove il fratello non ti vuole. Ci sta la protezione, perché le voglio bene”. Il fratello sarebbe, appunto, lo stesso Incarnato.

Uomini e Donne, Gemma Galgani riceve un bel palo!

Palo per Gemma, che si ritrova a dover accettare la decisione di Didier di chiudere la loro conoscenza. Il nuovo cavaliere francese, approdato nel programma proprio per conoscerla, ammette oggi di non aver sentito nulla con il loro bacio. Inoltre, spiega di aver capito che non può essere la donna adatta a lui, in quanto è abituato a uscire tutte le sere a ballare, mentre lei no. Non solo, si mostra propenso a conoscere delle giovani dame. Questo fa ipotizzare che sia giunto in trasmissione, non per conoscere la Galgani, bensì per farsi strada nello show.

A farsi questa opinione è la stessa Gemma, che lo attacca apertamente quando comprende la sua intenzione di restare in trasmissione. Tina Cipollari prende la palla al balzo per attaccare la Galgani e sembra di tornare indietro nel tempo. “Ma senti, ascolta, non cominciare con quest’anno! Non mi fare arrabbiare”, dichiara furiosa la dama rivolgendosi all’opinionista.

“Quanti uomini sono venuti per te, tu li hai scartati e sono rimasti?”, le fa notare Tina. “Non accetta il due di picche. È stato onesto, gentile e non ti ha trattato male”, afferma invece Gianni. Ma il pubblico questa volta si schiera dalla parte di Gemma e contro la Cipollari. Molti telespettatori sono convinti che su Didier abbia pienamente ragione la Galgani e, in effetti, è difficile darle torto!

Il pubblico ha visto molti uomini approdare nel programma per conoscere Gemma che hanno guardato magicamente altrove. Prima di arrivare in studio per avviare questa conoscenza dovrebbero aver seguito le vicende amorose della Galgani, ormai famosa sul piccolo schermo. Dunque, è strano che poi questi cavalieri siano straniti dal modo di fare della dama.

Cosa succede in questa puntata? Prima ero d'accordo con Gemma, e adesso con ARMANDO? "A questo punto monti credo più! O sei ingenua, oppure piace anche a te fare i teatrini?!"#uominiedonne pic.twitter.com/zSMrcmcGVN — So' io (@Pampulu_pimpulu) September 26, 2022

Ida se le cerca peggio di Gemma comunque #uominiedonne — • LAle • (@8_Alessia) September 26, 2022

Gemma oramai è solo il lasciapassare per entrare ad #uominiedonne senza fare i casting e poi cercare carne giovane — CronacheDalDivano (@cronachedivano) September 26, 2022