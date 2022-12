UeD, Maria in ‘missione’ incastra Biagio! Quando un ‘no’ fa rosicare

Biagio di Maro a Uomini e Donne cade in una trappola, mentre i telespettatori si chiedono cosa gli stia accadendo. Il motivo? Il cavaliere è apparso oggi un puntata con una spazio tra i denti, nell’arcata superiore, abbastanza evidente. Infatti, la maggior parte del pubblico crede che a Biagio manchino due denti. Sarà davvero così o è solo un’impressione? Sono diversi i telespettatori che ne stanno parlando, convinti di questo. Intanto, Di Maro finisce per cadere nella trappola messa in atto da Silvia.

Inizialmente Maria De Filippi invita Biagio e Paola al centro studio. “E chi se lo perde questo momento”, dichiara interessato Gianni Sperti. Paola ha rifiutato più volte il numero del cavaliere. Ma lui non si è fermato e la stessa mattina di questa registrazione si è recato nel bar che la dama frequenta sempre per attenderla. Biagio racconta che si sono fumati una sigaretta e Paola gli ha confermato che non ha intenzione di conoscerlo. Oggi Di Maro vorrebbe, però, sapere il motivo per cui la dama gli sta chiudendo la porta in faccia senza dargli alcuna possibilità.

Paola del Trono Over a UeD spiega cosa pensa al riguardo, in modo abbastanza chiaro.

“Ti ho detto che sei un bell’uomo, ma… Io non ho paura proprio di nessuno. Vedi? Già questo mi dà fastidio. Tu sei molto diretto? E mi hai trovata allora! Ho visto come ti rapporti con le altre donne. Il tuo modo di fare non mi piace”

Biagio, però, non accetta affatto il ‘no’ di Paola ed è abbastanza evidente. Infatti, inizialmente sembra voler corteggiare la dama, ma di fronte all’ennesimo palo si scatena cercando di infangarla. Il cavaliere è convinto di piacere a Paola, che a detta sua non sarebbe andata oltre. “Scusa Biagio ti senti così irresistibile?”, chiede Tina Cipollari, che parte col piede di guerra. Di Maro non si ferma, sebbene nessuno gli creda in quanto il suo discorso non appare agli occhi dei presenti e del pubblico lineari.

“Hai detto che vuoi un uomo con qualche anno in meno di me! Io non posso sentire che tutti gli uomini presenti qua non sono alla sua altezza. Sei una donna bugiarda”

Dall’altra parte Paola del Trono Over, la quale è stata duramente attaccata dal pubblico scorsa settimana, non se ne resta in silenzio.

“Io spero che non ascoltiate mezza parole di quello che sta dicendo. Io non parlo di persone che non ti conosco. Ma quale verità? Ma vergognati! Ma come ti permetti! Vedi, non sei una persona elegante. Non so con quali donne tu abbia a che fare, ma con me hai sbagliato. Viene a rompermi le scatole mentre prendo il caffè e adesso sta facendo questi discorsi che io non ho mai detto”

UeD, Biagio Di Maro: l’appello di Gianni Sperti dopo la trappola

Maria De Filippi annuncia che c’è un colpo di scena in questa vicenda. Qualcuno ha chiesto di vedere da dietro le quinte il confronto tra Biagio e Paola. Si tratta di Silvia, la quale ha finto di non essere presente durante questa registrazione per poter mettere alla prova il cavaliere, arrivando alla sua triste conclusione. La conduttrice è stata abbastanza brava a portare avanti il momento ‘alleandosi’ con Silvia e permettendo a quest’ultima di avere una visione più chiara.

Maria ci tiene subito a precisare a Paola questo dettaglio. Dopo di che, Silvia appare profondamente delusa: “Penso di aver capito con chi mi sto rapportato. Tu non sapevi che io fossi qui, perché non ti ho mandato nessun messaggio e non ti ho risposto. Mi spiace solo che adesso so con chi ho a che fare”. Biagio precisa di aver sempre parlato a Silvia del suo interesse nei confronti di Paola.

Ma De Filippi fa presente che la scorsa settimana, quando Paola aveva esplicitamente confermato di non voler avviare una conoscenza con lui, Silvia pensava che ormai si fosse tutto concluso così. Non solo, credeva che la loro storia potesse finalmente iniziare. La padrona di casa è certa che la dama si sia sentita presa in giro dal comportamento di Biagio, che nel frattempo faceva di tutto per conquistare Paola mentre diceva parola dolci a lei.

“Lei ti ha rifiutato il numero, vuol dire che non le piacevi. Perché vai al bar? Mentre ballate dice che le piaci e poi però rifiuta il numero?”, chiede Maria mostrandosi perplessa di fronte alle affermazione di Biagio. In tutto questo, Silvia è furiosa e decide di chiudere la loro conoscenza asfaltandolo in studio.

Gianni Sperti ha le idee abbastanza chiare come il resto dei presenti: “Fino a stamattina corteggiava Paola e ora la offende! Non dovete farvi abbindolare da questo str..o. State attente, perché è bravo!”.

Se quelle parole sono state dette da Paola o inventate da Biagio non importa perché descrivono comunque una triste verità: quest'anno il parterre maschile è abbastanza imbarazzante.#uominiedonne pic.twitter.com/pCjYt1OKB4 — @alemarsino91 (@alemarsino91_) December 5, 2022

Mi dispiace dirlo ma infatti la colpa è delle donne che dopo anni ancora credono alle pagliacciate di Biagio. #uominiedonne — ???? (@pheeede) December 5, 2022

scusate, ma biagio, è senza denti di sopra? #uominiedonne — SèLaLLèro1984 (@Alessan56739251) December 5, 2022