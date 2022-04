Uomini e Donne, perché la De Filippi tiene tanto a Pinuccia? C’è un motivo

C’è una motivazione per cui Maria ha un debole per l’anziana dama di Vigevano, sempre attaccata da Tina Cipollari durante le puntate

Sembra esserci una ragione per cui Maria De Filippi a Uomini e Donne ha un debole per Giuseppina Della Giovanna, nota ormai come Pinuccia. In molti hanno notato che la padrona di casa ci tiene molto a tenere al centro della scena l’anziana dama di Vigevano. Quest’ultima è ormai diventata la vittima di Tina Cipollari, che spesso la attacca al punto da farla cadere in lacrime. Tra loro si accendono molte discussioni in studio, abbastanza animate. Pinuccia si è ritrovata anche a correre dietro le quinte, fortemente provata per gli attacchi ricevuti dall’opinionista.

Nonostante ciò, tenta sempre di difendersi dalle accuse e una volta è riuscita a colpire nel profondo Tina, che con gli occhi lucidi ha lasciato lo studio. Durante tutte queste discussioni, Maria è più volte intervenuta per prendere le difese di Pinuccia. Non solo, i telespettatori hanno notato che la conduttrice cerca in tutti i modi di creare un riavvicinamento tra lei e Alessandro Rausa del Trono Over. Per la loro conoscenza, però, sembra non esserci futuro. Intanto, proprio oggi, la De Filippi ha proposto a Bruno di avviare una frequentazione con Pinuccia.

Si può dire che, abbastanza spesso, la dama di Vigevano è al centro del pensieri di Maria. Ciò accade ora che Gemma Galgani è sempre più nell’ombra! Di certo non si può dire che Pinuccia abbia convinto la maggior parte del pubblico di Canale 5, ma sicuramente ha conquistato Queen Mary. La padrona di casa appare come una delle sue più grandi sostenitrici all’interno del programma.

Nuovo Tv, nel suo nuovo numero, svela il presunto motivo per cui Maria a Uomini e Donne tiene così tanto a Pinuccia. Nel dettaglio, si vocifera che dietro ci sia una motivazione profonda, che riguarda la vita della De Filippi.

“Nei corridoi di Mediaset una gola profonda, che ben conosce le dinamiche dello show, rivela a Nuovo Tv la risposta alla domanda. Tutti in studio hanno l’impressione che Maria riveda in Pinuccia la sua amata mamma, che ha perso sei anni fa all’età di 88 anni. Spinta dal suo ricordo appare sempre ben disposta verso di lei, anche se a volte la signora di Vigevano non è facile da sopportare”

In effetti, l’atteggiamento tenuto da Pinuccia non piace molto ai telespettatori. Ci sono poi dei dettagli che porterebbero Maria a sentirsi vicina alla dama. Innanzitutto, anche sua mamma si chiamava Giuseppina (per tutti Pina). Non solo, ha vissuto buona parte della sua vita a Pavia, situata ad appena mezz’ora in auto da Vigevano. Anche fisicamente le due donne appaiono simili, partendo dal colore e dal taglio dei capelli.

Negli ultimi sei anni, la mamma della conduttrice ha vissuto insieme a lei e a Maurizio Costanzo. “Era una donna tostissima”, ha raccontato la De Filippi. Come Pinuccia, anche lei ha avuto due figli, Maria e Giuseppe. Un altro dettaglio in comune sembrerebbe essere il carattere.

La presentatrice ha spiegato che sua madre non era molto incline alle dimostrazioni di affetto, fatta eccezione per gli ultimi anni. Pinuccia appare così agli occhi del pubblico e tutto questo pare portare Maria verso i ricordi legati alla sua mamma.