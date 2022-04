Uomini e Donne: Tina inchioda Armando, Bruno mette Maria in difficoltà

Tina Cipollari a Uomini e Donne è da tempo ormai che rema contro Armando Incarnato. L’opinionista non crede affatto, insieme a Gianni Sperti, che il cavaliere napoletano sia davvero interessato a trovare l’amore nel programma di Maria De Filippi. Le conferme, a detta sua, ci sarebbero proprio quando arrivano delle ragazze pronte a conoscerlo. Secondo Tina, ogni volta Armando avrebbe lo stesso modus operandi. Accetterebbe di conoscere le nuove arrivate per poi scaricarle poco dopo. E in effetti accade una cosa del genere anche stavolta.

Maria chiama al centro studio Armando, il quale spiega di essere sparito sia con Silvia che con Sara. Entrambe sono scese per conoscerlo la settimana precedente. Incarnato racconta che avrebbe voluto iniziare un percorso “piano piano”, ma poi è come se si fosse sentito bloccato. “Non avevo più voglia di chiamare e sentire”, dichiara il parrucchiere napoletano. Le sue ultime conoscenze l’avrebbero un po’ destabilizzato, al punto che si sarebbe “chiuso in se stesso”. Chiede, comunque, scusa a Silvia e Sara per essere sparito nel nulla.

Ed ecco che Tina Cipollari non perde tempo e attacca Armando a UeD. “Non ti crede nessuno! Ma neanche tu ci credi, ti viene da ridere”, esclama l’opinionista a gran voce, raccogliendo gli applausi del pubblico in studio. Gianni Sperti la sostiene e fa notare che molto spesso Incarnato si permette di giudicare il comportamento degli altri.

Tina inchioda Armando facendo presente alle due dame che la sua non può essere una scusa credibile. Si dice certa del fatto che, quando la scorsa settimana sono giunte in studio, non abbiano realmente colpito il cavaliere.

“Vi ha tenuto per una sfida con me, oggi vi liquida oppure prenderà un’altra settimana di tempo”

Ebbene, in effetti, Armando decide di chiudere con Sara e Silvia, proprio come aveva immaginato la Cipollari già dalla scorsa settimana. Tina non si ferma e continua a conquistare i presenti attaccando il cavaliere tanto discusso. Moltissimi telespettatori sui social appoggiano gli interventi dell’opinionista, che in questi giorni si lascia andare a vari sfoghi che rispecchiano l’opinione di gran parte del pubblico.

“Tu usi le donne! Ogni tanto ne tiene qualcuna per giustificare la sua presenza. Almeno quel ragazzo (Alessandro Vicinanza) è andato a trovare Ida. Tu non ci sei andato mezza volta da loro! Mi scaldo perché tu sei il primo che scredita gli altri. Maria, se vuole 10 minuti al centro fagli fare qualcosa. Fallo ballare, almeno non prende per il c..o tutta Italia. Mi agito perché sono troppo giusta. Accusa gli altri quando lui è peggio”

Sara ammette di essere rimasta male per il comportamento di Armando, in quanto avrebbe potuto almeno inviare loro un messaggio in questi giorni. “Non voglio giustificarmi, mi ero rotto le scatole… mi è venuto un rifiuto”, risponde ancora il cavaliere. Anche Silvia fa notare la sua delusione, prima di salutare il cavaliere. Ma Incarnato si agita per via degli applausi del pubblico presente e accusa Tina.

“Non potete fare lo stadio! Ci vuole l’arbitro per farvi stare zitti? Tina hai la capacità di manipolare la mente di chi sta a casa. Cambiano idea perché lo dici tu”

Detto ciò, chiede nuovamente scusa a Sara e Silvia, chiudendo definitivamente una conoscenza mai iniziate. “Ma non lo salutate! Vi ha mancato di rispetto”, consiglia Gianni Sperti. Le due donne lasciano così il programma senza accettare le scuse.

Uomini e Donne, Maria De Filippi confusa con Bruno

Bruno del Trono Over sta facendo impazzire Maria! Lei stessa apre così il discorso: “Bruno, tu mi stai facendo impazzire!”. L’anziano cavaliere aveva dichiarato di non voler conoscere Adua, per poi chiedere il suo numero alla redazione dopo la puntata. La conduttrice non capisce perché inizialmente ha detto di non provare interesse e dopo invece ha chiesto di poterla sentire.

A questo punto, il cavaliere spiega che “è nata una faccenda con Rosa”. Hanno chiuso la loro conoscenza a causa della distanza che li separa. La dama non ha intenzione di trasferirsi e Bruno non può fare il pendolare alla sua età, né lasciare casa sua. Sentendo al telefono Adua, ha capito che c’è lo stesso problema.

Escono fuori dei racconti discordanti che Bruno e Vincenza del Trono Over hanno fatto alla redazione. Maria fa sapere alla dama che lui ha raccontato di aver ricevuto una sua chiamata, durante la quale lei gli avrebbe detto di essere innamorata. “No Maria! No assolutamente”, risponde Vincenza, negando il fatto.

“O lui racconta balle a destra e a sinistra… non so che fare”, afferma la De Filippi, confusa. “Maria ma non è vero, mi ha chiamata lui ieri sera”, continua Vincenza smentendo ancora la storia raccontata da Bruno.

Quest’ultimo, invece, è convinto che durante un ballo la dama abbia dichiarato: “Io non ti mollo”. Ma lei smentisce anche questo particolare e si infastidisce. Appare subito chiaro che Bruno potrebbe aver sentito male.

Invece, Vincenza è decisamente più credibile. Probabilmente il cavaliere non riesce a spiegarsi nel migliore dei modi con la redazione e, nel frattempo, fraintende le parole delle dame!

In ogni caso, la conoscenza tra Bruno e Vincenza del Trono Over non ha futuro. A farsi avanti ci pensa Pinuccia.