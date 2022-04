Uomini e Donne, ancora Ida e Riccardo: Tina s’infuria, un ritorno inatteso

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi hanno sapore di déjà vu: si parla ancora di Ida e Riccardo. Ci sarà l’ennesimo ritorno di fiamma? Il pubblico si augura di no, ma le anticipazioni svelano che qualche possibilità c’è. Ancora. L’esperienza insegna ed è per questo che chi segue da tempo Uomini e Donne spera di non rivedere Riccardo e Ida insieme, per il semplice motivo che non sono mai riusciti ad andare d’accordo. I problemi di comunicazione fra i due sono sotto gli occhi di tutti da anni, così come lo sono i sentimenti che hanno provato l’uno per l’altro, ma sarà il caso di riscaldare per l’ennesima volta questa minestra? Solo il tempo lo dirà, intanto Lorenzo Pugnaloni è arrivato puntuale con le anticipazioni sulla registrazione di oggi.

Sulla sua pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over già ieri aveva spoilerato che Ida e Riccardo continuano a ballare insieme durante le puntate. Oggi si è parlato tanto di loro due perché dopo la registrazione di ieri si sono fermati a parlare parecchio insieme, a quanto pare. Tina ha attaccato Ida e Riccardo, ormai da tempo l’opinionista è la portavoce del pubblico in studio. Riccardo intanto aveva conosciuto Gloria, con la quale ha chiuso ma lei ha confermato che le piace tanto. Non è ancora detta l’ultima parola, forse. Intanto Guarnieri è apparso un po’ confuso, o magari ha scelto di non far capire le sue intenzioni?

Di Gemma Galgani non si è parlato neanche nella registrazione di oggi. Diego e Aneta stanno proseguendo la conoscenza e pare che tutto proceda per il verso giusto. Alessandro ha chiuso con una Dama che stava conoscendo, mentre continua con un’altra. Queste invece le anticipazioni sul Trono Classico: Veronica ha litigato con un suo corteggiatore. Il motivo? Durante la loro esterna Matteo ha fatto arrivare dei fiori alla tronista.

Luca Salatino è uscito con Soraia, ma non c’è stato il bacio. La corteggiatrice pare fosse arrabbiata per il bacio con Aurora. Il tronista si è domandato anche perché Lilli non ha reazioni davanti a tutto questo. C’è stato uno scontro tra Soraia e Aurora. Ma attenzione, perché le anticipazioni di Uomini e Donne svelano un ritorno davvero inatteso: è tornata Tinì in studio! Era sparita ormai da settimane, il pubblico ha pensato a un allontanamento definitivo e invece probabilmente Tinì ha avuto impegni o impedimenti. Adesso è tornata.