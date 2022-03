Uomini e Donne, Tinì scomparsa nel nulla: che fine ha fatto? Cosa si sa

Ma che fine ha fatto Tinì Cansino di Uomini e Donne? L’opinionista non ha mai notare la sua presenza. Con il suo silenzio e i suoi rari interventi, i telespettatori hanno comunque imparato ad apprezzarla negli anni. Sicuramente, Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno sempre avuto una rilevanza completamente diversa nelle dinamiche del programma di Maria De Filippi. Nonostante ciò, la maggior parte del pubblico di Canale 5 nelle ultime settimane hanno notato l’assenza di Tinì all’interno dello studio. Il mistero si infittisce sempre di più.

Sicuramente la Cansino è ancora legata al dating show. Infatti, la sua rubrica dedicata ai segni zodiacali su Uomini e Donne Magazine è ancora attiva. Dunque, continua a dare il suo contributo, ma solo per quanto riguarda la rivista. In studio, invece, Maria De Filippi non accoglie più Tinì da un bel pezzo. Non si tratta di una breve assenza. Ormai è da più di un mese che i telespettatori hanno notato che non sta più al suo posto, a fianco a Tina Cipollari o a uno dei tronisti. Al momento, c’è solo un grande mistero intorno alla sua assenza.

La redazione potrebbe essersi resa conto che la sua presenza non era più essenziale da tempo. D’altronde, Tinì Cansino non si è mai esposta più di tanto. Recentemente dava le sue opinioni solo su Gemma Galgani e qualche volta diceva la sua su Armando Incarnato. Il fatto che stia ancora scrivendo la sua rubrica per il Magazine dedicato a Uomini e Donne può rassicurare chi è preoccupato per Tinì.

Il sito ufficiale del programma Witty la definisce ancora un’opinionista a fianco della Cipollari e di Gianni. Iniziò a rivestire questo ruolo nello show di Maria De Filippi nel 2012. Dopo 10 anni la Cansino ha deciso di dare una svolta alla sua vita? Per avere delle risposte certe al riguardo, bisognerà attendere conferme o smentite da parte del programma e della diretta interessata.

Intanto, a creare tensioni e movimento all’interno dello studio ci pensa, come sempre, Tina Cipollari. Quest’ultima ieri si è scontrata prima con Franco e poi con Pinuccia. Si può dire che con quest’ultima l’accesa lite è finita abbastanza male. Per la prima volta, l’opinionista si è sentita colpita nel profondo, al punto che ha lasciato lo studio fortemente provata.

Gianni Sperti ha fatto presente di non aver mai visto la sua collega in questo stato. Le parole di Pinuccia, che ha citato sua mamma per quanto riguarda l’educazione, hanno portato Tina a provare fatica nel trattenere le lacrime.