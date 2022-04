Uomini e Donne, Gemma e Tina: fine di un’era? Il cambio rotta stravolge

Cosa sta succedendo a Gemma Galgani? A Uomini e Donne si parla sempre meno di lei e, come se non bastasse, Tina Cipollari non la sta attaccando più come un tempo. C’è sempre più curiosità da parte del pubblico di scoprire il motivo per cui la dama torinese è ormai nell’ombra. Anche quando non aveva molto da raccontare, Gemma sedeva al centro studio e regalava il suo show, insieme a Tina. Le loro lotte sono state sempre al centro della scena. Almeno una puntata, ogni tanto, era interamente dedicata alla Galgani. Ma ora le cose sono decisamente cambiate.

Come si è già notato nelle settimane scorse, la dama torinese non è più la grande protagonista. Non si sa se questa sia una decisione presa dalla redazione per un motivo ben preciso. C’è chi ipotizza che dietro questa svolta del programma ci sia la necessità di creare nuove dinamiche. Non solo, c’è anche chi pensa che sia quasi arrivato il momento in cui Gemma Galgani lascerà il Trono Over dello show di Maria De Filippi. Questa estate erano già state fatte queste ipotesi. Era stato Gianni Sperti poi a rassicurare tutti, affermando di immaginare la dama torinese nel programma ancora per tanti anni.

Non si sa quale svolta la redazione voglia dare a Uomini e Donne con Gemma nell’ombra, ma intanto la Cipollari stravolge ancora di più la situazione. Ebbene Tina oggi, quando risponde a una domanda di Maria, sorprende davvero tutti. La conduttrice le chiede chi vorrebbe tenere all’interno del programma. Il primo nome che fa la Cipollari, inaspettatamente, è proprio quello di Gemma!

Salverebbe la Galgani e per la De Filippi questa è una chiara dimostrazione del suo voler andare contro Pinuccia. Ma questo non basta a giustificare il cambiamento dell’opinionista nei confronti della sua acerrima nemica. Chi avrebbe mai detto che la Cipollari un giorno avrebbe desiderato continuare ad avere ancora in studio la dama torinese?

Sembrano lontani i momenti in cui il pubblico assisteva alle risse sfiorate di Gemma e Tina. Le offese e gli attacchi che, fino a qualche mese fa, le riservava non esistono più. “La terrei perché ho deciso di trovare un uomo per lei”, dichiara la Cipollari. Certo, l’opinionista continua sempre a tenere la dama in considerazione e più volte la stuzzica.

Ma è evidente il suo cambiamento, difficile non notarlo. Ora la sua furia la scatena su Pinuccia, che da giorni piange in studio per via dei suoi attacchi. La stessa Tina ieri ha precisato che, comunque, Gemma resterà sempre la prima da prendere di mira.

Anche quando la Galgani parla con Franco, l’opinionista le riserva solo qualche battuta. Dopo di che, la osserva da dietro con sguardo arcigno e quando le passa di fronte dice solamente: “Ci siamo capite!”.

Sui social network il cambiamento di Tina nei confronti di Gemma non è di certo passato inosservato! Va precisato che potrebbe anche trattarsi di un cambiamento di breve durata! Nelle prossime registrazioni, la Cipollari potrebbe tornare ad attaccare pesantemente la Galgani.

TINA CHE SALVA GEMMA QUESTO PLOT TWIST #uominiedonne — [Righetto] (@Ri_Ghetto) April 7, 2022

Perché, in fondo, Tina senza Gemma non ci sa stare. #UominieDonne — Commentatrice. (@addams____) April 7, 2022