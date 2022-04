Uomini e Donne: “Gemma andrà via, ecco chi prenderà il suo posto”

Gemma Galgani potrebbe presto lasciare Uomini e Donne. Da tempo si parla di un addio della Dama di Torino al dating show di Canale 5 ma pare che ora, dopo tanti anni alla corte di Maria De Filippi, il regno della 72enne sia agli sgoccioli. A quanto pare sarebbe già pronta la sostituta, definita a tutti gli effetti l’erede di Gemma…

Il rumor arriva dal settimanale Nuovo Tv, che ha consultato una persona che lavora dietro le quinte del programma Mediaset:

“Gemma deve stare attenta. Credo non abbia capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica. È evidente a tutti: Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto. Del resto la Galgani ha 72 anni, non rimarrà in tv per sempre”

Ida Platano è la nuova Gemma Galgani?

Dunque sarebbe proprio Ida Platano, amica di Gemma Galgani, la probabile Dama che ruberà il posto alla torinese. In passato si erano fatti i nomi di Isabella Ricci e Nadia Marsala ma Gem dovrebbe stare attenta alle persone a lei più vicine…Dopo aver lasciato lo show con Riccardo Guarnieri, e aver partecipato con il Cavaliere a Temptation Island, la parrucchiera di Brescia è rientrata a Uomini e Donne, ritagliandosi puntata dopo puntata più spazio possibile.

Tra l’altro Ida Platano viene sempre più criticata dall’opinionista Tina Cipollari, da tempo acerrima nemica di Gemma Galgani. Un modo, secondo qualcuno, per attirare l’attenzione e venire così richiamata puntualmente da Maria De Filippi e da tutta la redazione.

Per molti Ida è diventata il nuovo bersaglio di Tina: in questo modo la Galgani sta passando a poco a poco in secondo piano. Inoltre, come sottolinea la rivista diretta da Riccardo Signoretti, il passaggio di testimone avrebbe anche un senso televisivo.

Gemma è sulla cresta dell’onda da oltre un decennio ma a parte Giorgio Manetti non ha avuto altre storie appassionati ma solo breve frequentazioni, tutte finite male. Risvolti che starebbero stancando i telespettatori. Ida Platano, invece, potrebbe dare nuova linfa allo show e soprattutto agli ascolti tv.

Per qualcuno Ida Platano starebbe seguendo lo stesso copione dell’amica Gemma Galgani: si innamora follemente, fa al Cavaliere di turno richieste sempre più pressanti e poi finisce sola e in lacrime. Dalla parte della Dama di Brescia l’esperienza con le telecamere e trent’anni in meno. È davvero giunto al capolinea il percorso di Gemma a Uomini e Donne?