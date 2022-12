UeD, Ida e Alessandro: Maria nota un dettaglio. Pinuccia delirante

Nel corso della puntata di lunedì 12 dicembre 2022 la dama di Vigevano crea il caos in studio, mentre fa ritorno la coppia in studio

Pinuccia Della Giovanna lascia tutti interdetti a Uomini e Donne. La dama del Trono Over discute animatamente con Alessandro Rausa mentre tutti ballano in studio e Maria De Filippi non può non notarlo. Non appena la musica viene fermata, la conduttrice vuole spiegazioni. Ebbene, l’anziano cavaliere perde completamente la pazienza e si lascia andare a uno sfogo, come mai aveva fatto prima d’ora. Più volte Alessandro ha spiegato a Pinuccia che la loro non potrà mai essere una relazione amorosa, in quanto la vede come un’amica.

Rausa ha sempre cercato di non far del male alla dama di Vigevano, dicendole le cose con gentilezza. Non solo, ha anche evitato in questi mesi di illuderla, non chiamandola al telefono. Ma Pinuccia non se n’è mai fatta una ragione e ha continuato imperterrita a cercare le sue attenzioni, telefonandogli e cercando di ostacolare le sue conoscenze. Questo suo comportamento ha fatto sì che Tina Cipollari le si scagliasse contro più volte. Anche Maria ha sempre tentato di fermare questo atteggiamento di Pinuccia, non riuscendoci.

E mentre le anticipazioni dicono che Pinuccia non tornerà più a UeD, ecco che la puntata di oggi mostra il perché. “Non posso parlare, non posso ballare. Adesso mi hai rotto, basta! E una volta, due, tre, basta!”, si sfoga così inizialmente Alessandro. Tina e Gianni sostengono apertamente il cavaliere e anche tutti gli altri presenti. Maria tenta di prendere la situazione in mano, trovando il tutto abbastanza complicato.

“Ieri sera perché mi hai telefonato? Non mi hai fatto dormire tutta la notte. Poi non riesco a dormire”, si sfoga ancora Alessandro. “Tu devi essere sincero! Mi hai fatto innamorare, mi abbracciavi, maleducato!”, risponde furiosa Pinuccia. De Filippi, però, non ci sta e interviene di nuovo.

“Però fregatene Alessandro, calmati. Adesso glielo spieghiamo bene. Pinuccia non lo devi trattare così, non se lo merita. Non è il tuo fidanzato, non è tuo marito. È libero di parlare con chi vuole. Oh Pinuccia basta! Ti chiede lui di telefonargli? No. Lui è contento che lo chiami? Lo dici tu!”

Gianni Sperti neanche riesce a trattenere il suo disappunto e alzando il tono della voce cerca di riportare Pinuccia alla calma.

“Si permette di dire che Alessandro è falso! Ma come ti permetti? Non ti devi permettere! Alessandro è sincero, sei tu che fai finta di non capire. Devi lasciarlo in pace”

Ed ecco che dopo aver attaccato Tina, Pinuccia si scaglia contro Gianni: “Non faccio mica niente di male. Stai zitto che quando ridi sembri un orso”. La situazione è destinata a peggiorare. Infatti, nella puntata di domani i telespettatori assisteranno a momenti di forte tensione con la dama.

Ida e Alessandro tornano a UeD: il dettaglio notato da Maria

Ida Platano e Alessandro Vicinanza fanno ritorno a Uomini e Donne per raccontare come sta proseguendo la loro love story lontano dalle luci delle telecamere. I due tornano come una coppia dopo 14 giorni dal giorno della scelta. Non appena entrano, però, Riccardo Guarnieri preferisce lasciare lo studio e recarsi dietro le quinte. Intanto, Maria De Filippi fa notare un dettaglio su Ida: ha perso molto peso in queste due settimane. Eppure alcuni studi hanno dimostrato che le relazioni felici fanno ingrassare.

“Sei dimagrita”, fa presente la conduttrice. La Platano appare perplessa di fronte a questa domanda, probabilmente perché non crede di aver perso peso negli ultimi giorni. E i suoi occhi nel frattempo parlano. La parrucchiera siciliana appare davvero molto felice e innamorata di Alessandro, con cui ha condiviso un’intervista a Verissimo di recente. “Tu sei contenta, ma non tutti sono contenti. C’è qualcuno che ha abbandonato lo studio”, dichiara intanto Tina Cipollari. Tale considerazione sembra non smuovere per nulla l’ormai ex dama, la quale continua a parlare della sua storia d’amore con Vicinanza.

A UeD Ida racconta che questi per loro sono stati giorni intensi e che riescono a vedersi molto spesso. L’opinionista continua a stuzzicare: “Sei incinta?”. Tutti scoppiano a ridere e i due diretti interessati non rispondono. Di recente, Alessandro ha ammesso di voler diventare presto papà, dunque non è escluso che i due possano prendere questa importante decisione quando e se la loro relazione si farà più solida.

“Io la amo e la verità è quella. Lei lo sa”, dichiara pubblicamente Vicinanza. A queste parole segue un discorso della Platano, la quale dimostra che questa storia d’amore la sta rendendo davvero molto felice.

“Non gliel’ho ancora detto, ma anche io credo di essere innamorata di Alessandro. sono davvero contenta. Sentivo il bisogno di vivermelo fuori. Non mi ha fatto pressione, mi ha proprio aspettato, quindi grazie”

Gianni Sperti non può non essere entusiasta di vedere Ida Platano così felice e spensierata. Nel frattempo, Maria mostra tutto il suo disagio per la situazione che si è creata. In particolare, ‘Queen Mary’ non sa cosa fare visto che Riccardo Guarnieri è uscito dallo studio. Se invita la coppia a restare per seguire la puntata, come solitamente fa con altri ex partecipanti, il cavaliere tarantino potrebbe non rientrare.

“Volevo invitarvi a rimanere, ma si è creata una situazione strana, che devo fare?”, chiede indecisa la De Filippi. Gianni si ribella subito: “Io vorrei vedere Ida e Alessandro in studio, se Riccardo non vuole entrare è un problema suo”. Tina, però, prende questa volta le difese di Guarnieri: “Evidentemente è a disagio”. Stessa cosa fa Maria: “Questa sofferenza credo sia normale”.

La padrona di casa riesce a raggiungere con un collegamento Riccardo, che si trova dietro le quinte. Il cavaliere decide di rientrare e De Filippi gli fa un lungo discorso su come potrebbe gestire questa situazione.

“A volte si superano le cose non mettendoci tanta sottolineatura. Il fatto che tu non abbia rapporti con lei e con lui acuisce rabbia e disagio. Quando si rendono normali le cose… Può capitare che due persone si lascino e si rinnamorano, se voi provate a conservare un buon rapporto, non ci può essere niente di negativo. Questo perché è stata una storia importante, quindi la frattura è sempre peggio”

Gianni propone così a Ida di abbracciare Riccardo, ma lei si rifiuta di farlo in questo momento. La parrucchiera ribadisce di non aver mai voluto avere un’amicizia con Guarnieri. Nonostante questo, precisa che gli vuole bene.

UeD: Riccardo Guarnieri sotto accusa

Maria decide di far sedere Ida e Riccardo vicino a Tinì, in modo che non siano vicini a Riccardo. Ed è proprio Guarnieri che finisce al centro studio. Il cavaliere racconta di aver visto Rosita, la dama arrivata nel programma per conoscerlo. Gianni Sperti, più volte, insinua che i due potrebbero aver trascorso la notte insieme e in tutto questo si inserisce Gloria.

Quest’ultima ha scoperto che Riccardo ha chiuso la loro conoscenza attraverso le anticipazioni, visto che lei in una delle passate registrazioni non era presente in studio. Alla fine, Guarnieri chiude anche la frequentazione con Rosita, che appare davvero molto delusa.

La dama decide di andare via, ma un cavaliere è pronto a conoscerla e così resta. Questa sua decisione infastidisce Riccardo, che viene ripreso dagli opinionisti, che consigliano a Gloria di non dargli un’altra possibilità.