Da Uomini e Donne a Verissimo, a volte, è un attimo. Così ecco che domenica 4 dicembre, nel salotto orchestrato da Silvia Toffanin, sono sbarcati Ida Platano e Alessandro Vicinanza, protagonisti delle dinamiche del Trono Over fino a pochi giorni fa, quando hanno deciso di lasciare il dating show di Canale Cinque e iniziare una love story lontani dalle telecamere. “Più andavo avanti e più sentivo sensazioni forti”, ha esordito l’ex dama bresciana, ricordando che con Alessandro, prima di trovare un equilibrio, ha avuto non pochi problemi. Alla fine, però, gli attriti sono stati appianati e superati. Almeno per ora, ha vinto l’amore…

Si diceva di attriti superati. Cosa non aveva funzionato la prima volta? “Non è stato facile fare un passo indietro, però c’era sempre Ida di fronte a me a Uomini e Donne, era sempre vicina a me. L’estate non ci siamo visti, però mi mancava”, ha raccontato Vicinanza, in riferimento ai mesi caldi in cui non ha incontrato la Platano e in cui non si capiva bene che strada avrebbe preso il rapporto. “Lui mi ha cercata in estate, mi mandava messaggi e a un certo punto gli ho detto: “Voglio stare tranquilla da sola””, ha aggiunto Ida. Trascorsa l’estate i due si sono avvicinati fino a prendere la decisione di viversi privatamente. E Riccardo Guarnieri? Ida ha davvero voltato pagina?

“Tu prima dell’estate eri qui e mi hai parlato di Riccardo Guarnieri come di un amore immenso”, ha ricordato Silvia Toffanin alla bresciana. In studio è apparsa anche una foto del pugliese, che si è stagliata alle spalle della Platano e di Alessandro. Non proprio una carineria. “Ma non si doveva celebrare la love story? E invece si parla dell’ex”, ha sottolineato un utente sui social, a cui hanno fatto eco altri telespettatori.

“Non rinnego, però le cose non sono andate – ha dichiarato Ida circa la relazione avuta con Riccardo-. Caratterialmente non ci siamo trovati. Una storia di 5 anni, una storia travagliata. Oggi posso dire che è passato, è stato bello viverla nel bene e nel male. La vita va avanti, ho voltato pagina. Oggi c’è Alessandro, solo lui”. La coppia ha ribadito di essere affiatata e di non litigare mai. La Platano ha anche voluto replicare a tutti coloro che nutrono scetticismo sulla sua love story: “Il tempo darà le risposta a chi non crede a noi, vivo ciò che mi fa stare bene che è Alessandro”.

Ida Platano a Verissimo, piovono commenti velenosi

Una parte del pubblico di Verissimo si è riversata su Twitter per commentare l’intervista di coppia. E sul social dei ‘cinguettii’ sono piovute critiche feroci. Tanti coloro che hanno detto di non credere alla storia della dama bresciana e di Vicinanza. “Ida ma chi ti crede! Sei ancora cotta di Riccardo è palese! Non prendere in giro Alessandro che in fondo è un bravo ragazzo”, ha chiosato un utente. “Certo che Alessandro è proprio un bamboccione…”, la bordata riservata all’uomo da un telespettatore.

“Dai, Ida ti aspettiamo a UeD a rinnegare, starnazzando tutto ciò che stai dicendo e a ricominciare i tuoi teatrini”, ha tuonato un affezionato spettatore di UeD. E ancora: “Ida veramente pessima!”; “Non riesco proprio a capire come faccia Alessandro a piacere a Ida…”; “Ma quanto mi fanno ridere questi due. Peccato solo che tra poco si lasciano e la voce odiosa di Ida tornerà a Uomini e Donne”; “Ida che parla di Riccardo a Verissimo. Tutto a posto?”; “Speriamo duri, Ida ancora in studio non si sopporterebbe”; Sti due non arrivano a capodanno, sicuro!”.

Sono piovute altre critiche: “Ida che parla di Riccardo mentre Alessandro è ad un metro da lei, già ci prepariamo per il dopo Natale”; “A maggio piagnucolava per Riccardo ed ora sta a dire che era innamorata di Alessandro da subito? Ormai con tutti i copioni negli anni le balle diventano evidenti? Pessima attrice come Alessandro e Riccardo”; “Sempre più convinta che Alessandro è stata una scelta di ripiego, una risposta nei confronti di Riccardo. Fino alla puntata precedente piangeva ancora per lui. Non la vedo sincera”.