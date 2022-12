Uomini e Donne, Ida e Alessandro a sorpresa: “Aspetto la cicogna!”

Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne pensano a un figlio? L’ex cavaliere campano ci sta seriamente pensando. A rivelarlo è lui stesso in una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma di Maria De Filippi. Entrambi, insieme ad altri volti del dating show di Canale 5, si sono svelati sul periodo natalizio che si sta avvicinando. Ognuno di loro ha dei desideri e dei sogni da realizzare. Ebbene Alessandro spera di diventare padre a breve.

Vicinanza senza nascondersi ha ammesso di volere un figlio e così anche una famiglia allargata con la sua Ida.

“Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra. Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”

Ida Platano non ha mai nascosto che diventerebbe volentieri di nuovo mamma. Infatti, va precisato che la parrucchiera di origini siciliane è già mamma del piccolo Samuele, avuto da una relazione del passato. Non si sa nulla del padre del bambino. L’ex dama del Trono Over ha sempre cercato di mantenere privata la vita di suo figlio, non mostrando neppure il suo viso sui social.

E forse fa anche bene, visto che la stessa Ida ha raccontato più volte che gli hater attaccano duramente anche suo figlio. Ora la Platano si sta godendo serenamente la sua relazione con Alessandro, lontano dalle luci delle telecamere. E mentre c’è chi è convinto che questa storia non durerà molto, ecco che la coppia si mostra felice e spensierata.

Ida e Alessandro sono anche tornati a UeD in una delle recenti registrazioni, che andrà in onda nei prossimi giorni. Non solo, la coppia del Trono Over sarà ospite a Verissimo domenica 4 dicembre 2022. Tale notizia ha generato non poche polemiche sul web. Nel frattempo, sembra proprio che i due non diano poi così importanza alle critiche.

Ssul Magazine dedicato al programma, Alessandro racconta che già prima della scelta si sentiva il fidanzato di Ida. “Usciti dallo studio abbiamo scelto di rimanere a Roma e di trascorrere subito una giornata insieme: è stato bellissimo”, racconta Vicinanza, che di recente ha anche mostrato al pubblico la sua casa chic.

Mentre si parla di famiglia allargata, Ida Platano spiega che ancora non ha presentato ufficialmente Alessandro al figlio Samuele. Di sicuro, come lei stessa anticipa, questo accadrà molto presto. Infatti, Vicinanza rivela che trascorrerà alcune giornate del periodo natalizio proprio insieme a Ida e al piccolo Samuele.

Tra i vari sogni per questo Natale di coppia, Vicinanza rivela che se potesse diventare Babbo Natale regalerebbe una vacanza al caldo alla Platano. Dunque, si prospetta per la coppia un periodo natalizio all’insegna dell’amore e chissà che magari Alessandro non realizzi presto il suo desiderio di diventare padre proprio insieme alla parrucchiera di Brescia.