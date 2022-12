UeD, Ida e Alessandro a Verissimo: la scelta di Toffanin fa discutere

La coppia protagonista del Trono Over si racconterà nel salotto del weekend di Canale 5 e non mancano le polemiche

Ida Platano e Alessandro Vicinanza saranno ospiti a Verissimo nella puntata di domenica 4 dicembre 2022. Silvia Toffanin ha deciso di ospitare nel suo salotto televisivo la coppia appena nata a Uomini e Donne. Sono tanti i fan che sono felici di vedere finalmente l’ormai ex dama del Trono Over serena e sorridente. In effetti, in molti hanno notato il suo sorriso smagliante da quando frequenta di nuovo Alessandro. Ma ci sono moltissimi telespettatori che non stanno prendendo affatto bene l’annuncio di questa nuova intervista televisiva.

Presto il pubblico di Canale 5 rivedrà Ida e Alessandro di nuovo nello studio di UeD, come rivelano le anticipazioni di una delle recenti registrazioni. Domenica pomeriggio avrà modo di scoprire le ultime novità su questa coppia a Verissimo e la notizia non sta facendo impazzire di gioia moltissimi telespettatori. A dare l’annuncio è stato proprio il programma, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Sotto il post è possibile notare una sfilza di commenti negativi. La scelta di Silvia Toffanin di ospitare Ida e Alessandro nel suo salotto sta facendo parecchio discutere.

“Ma chi sono? Ci rendiamo conto?”, scrive qualcuno sotto l’annuncio. Ovviamente ci sono anche i fan della coppia felici di rivederla sul piccolo schermo, ma è davvero impossibile non notare il disappunto della maggior parte dei telespettatori che non tifano per loro, anzi. Ida continua a essere amata dai suoi fan, però riesce anche a dividere il pubblico di Canale 5 in questi anni.

C’è poi chi non crede affatto che Alessandro Vicinanza sia davvero interessato ad avere una relazione duratura con la parrucchiera siciliana. Di questa opinione sono sempre stati Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Quest’ultimo ha avuto probabilmente modo di ricredersi, visto che nei giorni scorsi ha condiviso con la coppia una cena.

“Di solito ospitate i Vip” e ancora “Ormai si marcia sul nulla in TV. La Toffanin potrebbe fare interviste che arricchiscano il telespettatore, non che gettino ancora più nel ridicolo persone non in grado di andare oltre quello che dimostrano”. Questi sono alcuni dei commenti negativi che aumentano sempre di più sotto l’annuncio di Verissimo.

Non è la prima volta che Ida Platano si racconta nel salotto della Toffanin. Quando è terminata la passata edizione, la parrucchiera di Brescia si era lasciata intervistare, dichiarandosi innamorata di Riccardo. Probabilmente Silvia, avendo notato lo spazio dedicato a lei nel programma e avendoci parlato già una volta, ha deciso di riportarla in TV.

D’altronde, per quanto possa non essere apprezzata da molti telespettatori, Ida è un personaggio televisivo, certo meno popolare di Gemma Galgani. Ma Silvia Toffanin non è andata a pescare a caso la Platano tra persone sconosciute. L’ex dama del Trono Over fa discutere, ma è uno dei volti più conosciuti di uno dei programmi di Canale 5 più celebri, Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Certo, non hanno mostrato alcun talento in televisione e si ritrovano in mezzo a persone molto più famose, i veri Vip. Ma essendo un programma televisivo, Verissimo accoglie con decisione per la seconda volta la Platano.

Intanto, c’è chi lascia perdere il motivo per cui Ida e Alessandro sono stati invitati in mezzo ai tanti Vip e si concentra sulle loro intenzioni. Infatti, chi li ha sempre accusati di voler ottenere solo notorietà vede in questa notizia una conferma.

“Addirtitura? Ma allora non si parla d’amore, ma solo di gossip”, “Addirittura, ecco il business che volevano” e ancora “Ma quanto gli piacciono le telecamere”.