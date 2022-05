La tempistica non convince, soprattutto non convincono le reazioni della Platano: come potrebbe essere andata

L’intervista di Ida Platano a Verissimo proprio non ha convinto il pubblico. Sta circolando in queste ore una riflessione di uno spettatore condivisa da un’ex Dama del programma, Barbara De Santi. In questa riflessione, reputata da Barbara “giusta”, l’autore ha avanzato una serie di dubbi sulla tempistica dell’intervista e sulle reazioni di Ida, totalmente opposte rispetto a ciò che è successo in studio. In particolare hanno notato che Ida a Verissimo ha parlato della cena con Riccardo con un sorriso enorme e gli occhi a cuoricino.

Insomma, dai suoi racconti sembrava essere andato tutto bene, almeno nell’intervista a Verissimo. A Uomini e Donne invece Ida era una furia contro Riccardo, arrivando persino a tremare per il nervosismo accumulato e non ha speso mezza parola buona sul loro riavvicinamento. Anche sulla cena ha detto poco e niente, se non che non c’è stato il bacio e questo secondo lei era sinonimo di presa in giro da parte di Riccardo. A Verissimo, quindi a pochi giorni dalla cena se non il giorno dopo, ha persino parlato di lui come “non è amore, ma amore immenso”. Ha parlato col sorriso della cena insieme, di sguardi e di contatti, sebbene non sia arrivato il bacio.

Visto che a Verissimo Ida ha avuto belle parole per l’ex fidanzato e la cena c’era già stata, tanti oggi si domandano come mai invece in studio sia esplosa in quel modo. Da dove arrivasse tutta quella rabbia se a Verissimo sorrideva e sembrava felice. In realtà tra una registrazione e l’altra di Uomini e Donne è trascorsa una settimana. L’11 maggio Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno cenato insieme, il 18 maggio c’è stata la furiosa litigata. Nel mentre la Platano ha registrato l’intervista a Verissimo.

Riccardo in studio ha raccontato di aver deciso di interrompere le telefonate dopo pochi giorni dalla cena, perché avevano già ricominciato a litigare. La cena era andata bene, i giorni successivi no. Sempre lui ha aggiunto che non si sentivano da circa tre giorni, ciò vuol dire che avevano iniziato a litigare ben presto. Forse dopo 2-3 giorni dalla registrazione di Verissimo. Che l’intervista a Silvia Toffanin sia arrivata dopo un giorno dalla cena o dopo due, è chiaro che cambierebbe tutto.

A questo punto c’è chi ha cominciato a chiedersi: Riccardo aveva ragione sulla reazione di Ida? Il Cavaliere ha trovato esagerato reagire in quel modo per una cena, inoltre lui aveva già spiegato e rispiegato nella puntata precedente che non avrebbe corso nell’eventuale ritorno di fiamma. Perché aspettarsi subito un bacio e un ricominciare immediato, allora? Eppure è sulla mancanza del bacio e sulla mancanza di risposte che ha insistito la Platano, come se una cena potesse cambiare tutto tra loro. Cosa impossibile, visto il loro passato, e no: l’amore a volte non basta, checché ne dicano in studio.

Dunque Riccardo si è fatto un’idea ben precisa sulla reazione di Ida: faceva parte del suo personaggio? Un modo per tornare a essere la “povera vittima” di Riccardo e l’ennesimo tentativo di far passare lui per il cattivo della favola. E ci sarebbe riuscita, se non fosse arrivata l’intervista di Verissimo tra una puntata e l’altra di Uomini e Donne. Sarebbe interessante, a questo punto, sapere il giorno in cui c’è stata la registrazione con la Toffanin perché permetterebbe al pubblico di farsi un’idea ben precisa. Solo se fosse avvenuta il giorno dopo la cena spiegherebbe l’enorme entusiasmo visto che la cena, a detta di entrambi, è andata bene.