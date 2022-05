Ida di Uomini e Donne a Verissimo: “Che imbarazzo!”, scoppia il putiferio

Ida Platano di Uomini e Donne è sbarcata a Verissimo. La popolare Dama del dating show di Maria De Filippi è stata intervistata per la prima volta da Silvia Toffanin. Sorriso grande e tailleur fucsia, l’hair stylist è entrata determinata e decisa nello studio del programma di Canale 5. Ha prima ringraziato la compagna di Pier Silvio Berlusconi per l’invito e poi è scoppiata a piangere ricordando alcuni momenti della sua infanzia tutt’altro che facile e dei rapporti complicati con alcuni suoi parenti.

Impossibile non menzionare Riccardo Guarnieri, il grande amore di Ida Platano a Uomini e Donne. La 39enne ha ammesso di provare ancora un sentimento molto forte per il suo ex fidanzato, con il quale qualche anno fa ha vissuto pure l’esperienza a Temptation Island. “Non è amore, è amore immenso”, ha precisato emozionata e lasciando così intendere un sicuro ritorno di fiamma. Peccato però che l’intervista a Verissimo sia stata registrata prima dell’ultimo scontro tra i due alla corte di Maria De Filippi.

Ida e Riccardo sono stati protagonisti di un’accesa lite che sembra aver posto le basi per un addio definitivo tra i due. Una discussione violenta che è stata mostrata pure nel corso della puntata di Verissimo. L’intervista di Silvia Toffanin alla Platano era stata infatti registrata qualche giorno prima di quella di Uomini e Donne. Qui Ida ha inveito contro Riccardo, facendo preoccupare addirittura la De Filippi che ha consigliato alla donna di calmarsi e a bere dell’acqua.

L’intervento di Ida a Verissimo ha scatenato la polemica: tanti, tantissimi, non hanno gradito la sua presenza, definita del tutto fuori luogo e incoerente con quanto accaduto successivamente a Uomini e Donne. Sui social network le critiche nei confronti della Platano si sono sprecate: per molti l’intervista è stata del tutto imbarazzante e priva di verità. “La peggior intervista di Verissimo”, l’ha definita qualcuno.

Per qualcun altro invece Ida Platano è l’erede dell’amica Gemma Galgani, che in passato è stata intervistata più volte da Silvia Toffanin a Verissimo: “Questa Ida è la nuova Gemma versione più furba”. Al momento la diretta interessata non ha replicato alle critiche. Silenzio pure da parte di Riccardo Guarnieri che, nel frattempo, è stato avvistato in compagnia di un’altra donna. Come andrà a finire? Appuntamento alla prossima puntata di questa infinita telenovela…