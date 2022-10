La redazione di Uomini e Donne ha visitato la casa di Alessandro Vicinanza, per scoprire nel dettaglio qualcosa in più sulla sua vita lontano dalle telecamere. Sebbene sia molto geloso del suo nido, il cavaliere ha accolto chi si occupa del Magazine dedicato al programma nel suo appartamento situato al centro di Salerno. Da casa sua c’è una vista speciale, infatti è possibile vedere uno scorcio di mare. Non solo, l’appartamento è “arredato con gusto e curato nei minimi dettagli”. C’è tanta curiosità sull’ambiente dove vive il cavaliere campano, che non ha mai nascosto di avere una vita agiata.

Anche la casa dei suoi genitori, dove ha trascorso gran parte della sua vita, è “un bellissimo appartamento, molto spazioso”. Ma la casa dell’infanzia di Alessandro Vicinanza di UeD è quella dei suoi nonni materni, dove lui e sua sorella trascorrevano le giornate mentre mamma e papà lavoravano. “Per fortuna c’erano due tate che ci guardavano e ci facevano fare i compiti”, racconta il cavaliere del Trono Over, al centro della scena in questi giorni con Ida Platano, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.

Prima di approdare in quella che oggi è casa sua, Vicinanza abitava in una casa in affitto con la sua ex compagna. Ricorda che era “un luminoso ultimo piano in una zona centrale di Salerno”. Quella, però, “era un’abitazione più piccola di questa”. A convincerlo ad acquistare questa casa è stata la posizione e il fatto che fosse grande.

“Appena l’ho comprata l’ho ristrutturata tutta, stravolgendola completamente. In questo modo ho avuto la possibilità di farla esattamente come la volevo e devo ammettere che ne sono abbastanza geloso: a casa mia non faccio entrare tutti e, soprattutto, non faccio entrare tutte (ride). È quasi un tempio “sacro” dedicato esclusivamente a me e alle mie ‘bambine’, Olivia e Cleopatra. Persino mia madre non ci viene tanto spesso!”

Attraverso le foto condivise da Uomini e Donne Magazine è possibile notare una casa ben arredata e spaziosa, con quadri e colori che trasmettono calma e relax, e oggetti preziosi. La zona preferita di Alessandro è la stanza da letto, che lui definisce “la stanza della pace”. Ma l’ambiente che vive di più è il soggiorno, dove ha un divano grande e una bella televisione. Si tratta un’area “svago e relax”.

“Anche se ci si abitua a vivere soli, la presenza di una persona mi manca molto. Poi casa mia è grande, e ho anche una stanza in più, che per un bambino andrebbe benissimo (ride)”

Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne: i vicini di casa e una domanda piccante

L’unica cosa che manca nella casa di Alessandro Vicinanza? Una donna. E arriva anche una domanda piccante per il giovane cavaliere: “L’amore si fa solo in camera da letto oppure le piace esplorare anche le altre stanze?”. Ecco la sua risposta: “Mi piace esplorare anche gli spazi delle altre stanze, per esempio il tavolo del salotto!”. Ma qual è l’oggetto più prezioso presente in questa casa?

Una lampada, oggetto a cui è più legato. L’ha sempre voluta e per molto tempo non se l’è potuta permettere. Alla fine è riuscito a comprarla e a sistemarla in casa: “E adesso guai a chi me la tocca (ride), la tengo come un cimelio e me la guardo sempre!”. L’appartamento è caratterizzato anche dalla presenza di un armadio molto grande, grazie al quale Alessandro può avere a portata di mano tutti gli indumenti necessari per curare il suo look.

Alessandro Vicinanza del Trono Over spiega di avere un rapporto ottimo con i suoi vicini di casa. In particolare, con una coppia che vive nel suo pianerottolo. E al riguardo confessa:

“Sono molto premurosi e gentili, anche se da me hanno dovuto subire qualche noia (ride). Io non organizzo frequentemente feste a casa, ma le poche volte che l’ho fatto erano dei party in grande stile! In quelle occasioni la musica era talmente alta che i miei vicini sono venuti a bussare… però, a mia discolpa, capita davvero di rado e poi mi scuso sempre, per esempio portando loro una pianta in regalo”

Alessandro immagina come una sua eventuale prossima casa “un attico con grande terrazzo“. Non riuscirebbe ad abitare in una villetta isolata, preferisce i condomini perché gli piace stare tra la gente.