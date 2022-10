Uomini e Donne, Gianni a Roberta: “Gatta morta!”. Maria ambigua

De Filippi affronta la sceneggiata di oggi, giovedì 27 ottobre 2022, in modo insolito mentre in studio volano stracci

A Uomini e Donne continua a stare al centro della scena il Trono Over con i suoi protagonisti Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Maria De Filippi dà inizio alla puntata con una clip che vede due di loro discutere animatamente subito dopo la precedente registrazione. Nel filmato è possibile vedere Ida accusare Alessandro di non aver risposto agli attacchi di Roberta. Ecco che in studio proprio la Di Padua si scaglia contro Vicinanza, smentendo una sua versione dei fatti.

“Io ti sono saltata addosso? Devi rispondere a quello che ti sto dicendo”, urla Roberta, che si alza dalla sua sedia e raggiunge Alessandro per un faccia a faccia. “Sembra che questi fili li ha mossi lei”, fa notare Tina Cipollari prendendo in considerazione ciò che racconta sempre Vicinanza sulla sua breve conoscenza con la dama di Cassino. Il discorso, però, si sposa su un’altra questione: Roberta e Riccardo Guarnieri sono usciti insieme a cena.

“Di Riccardo ne hai dette di cotte e di crude!”, esclama Alessandro attaccando la dama. “Io sono allibito”, commenta intanto Gianni Sperti. Attraverso una clip che Maria manda in onda è possibile capire che è stata Roberta a invitare Riccardo a passare una serata insieme. “Sì Maria ma non è possibile, a me sembra una ripicca contro Ida e Alessandro”, continua Gianni.

Nello studio di Uomini e Donne si accende il caos. In tutto questo Maria De Filippi preferisce non esprimere il suo pensiero. Fa solo qualche domanda per capire se Riccardo e Roberta usciranno ancora insieme e nulla di più. La conduttrice spesso fa delle considerazioni sue, quando si alzano i toni in studio.

Eppure questa volta preferisce restare a guardare. I suoi mancati interventi da cosa derivano? La conduttrice è stufa di queste sceneggiate o semplicemente preferisce non colpire nessuno. In ogni caso, non è facile intuire oggi da quale parte sta Maria.

UeD: Tina contro Ida, Gianni e Armando furiosi con Riccardo e Roberta

Intanto, Ida vede tutto questo come una chiara provocazione e, dopo essersi alzata, inizia a urlare contro Riccardo e Roberta.

“Fino a due giorni fa Roberta voleva uscire con Alessandro! Siete malvagi tutti e due, giocate sulla mia pelle. Roberta prenditi i miei scarti! Oggi mi è passata”

Gianni Sperti interviene ancora accusando entrambi di essere “falsi”. A detta dell’opinionista tra loro non ci sarebbe nulla di reale, ma solo un “copione scritto”. Non solo, si scaglia direttamente contro Roberta: “E lei che di punto in bianco fa la gatta morta”. Ma Tina non è per nulla d’accordo con il ragionamento di Gianni: “L’ha fatto Ida e tutti a tacere, lo fanno loro due ed è uno scandalo”.

Il punto è che effettivamente è chiaro a tutti che Roberta abbia invitato Riccardo solo per fare un dispetto a Ida. E questo chiaramente non è un atteggiamento che viene apprezzato, anche se ci sono molti telespettatori che non fan della Platano e che le stanno dedicando l’applauso. Già in una delle scorse puntate, Ida e Roberta avevano dato vita a una scena squallida.

Si può dire che il piano di Riccardo e Roberta è andato a segno, visto che Ida è andata su tutte le furie. Armando Incarnato tenta di prendere le sue difese, prendendosi anche l’applauso del pubblico presente in studio, cosa abbastanza rara.

“Siete ridicoli tutti e due. C’è premeditazione nella vostra uscita. Lei si poteva rapportare a qualsiasi uomo e lo fa con te per quello che è successo con Ida. Ma nella vita reale vi comportate così? State rovinati, dignità zero. Una caduta di stile che fa paura”

Riccardo e Roberta comunque assicurano, rispondendo alla domanda di Maria De Filippi, che non usciranno più insieme. I due ribadiscono che la loro è stata un’uscita leggera, con lo scopo di colpire Ida. Il motivo? La stessa Platano aveva dichiarato, qualche tempo fa, di aver accettato di uscire a cena con Alessandro Vicinanza per vivere un momento di leggerezza.

Ma è chiaro che lo scopo di Guarnieri e della Di Padua fosse, invece, quello di provocare Ida. Nel frattempo, la Platano lascia lo studio, affermando di doversi recare urgentemente in bagno. Al suo ritorno Ida indossa un altro paio di pantaloni e ci tiene a precisare di non essere uscita perché sofferente per la situazione, bensì per un problema personale.

Tina, però, è convinta che da parte di Ida ci sia ancora un forte sentimento nei confronti di Riccardo e la sfuriata di oggi farebbe da conferma. Ma la parrucchiera bresciana smentisce subito, ammettendo che non si tratta di gelosia, ma di rabbia.

“La mia è una rabbia verso una persona che non è mai stata sincera e onesta. Non che mi brucia, oggi non mi brucia più. Sei geloso del mio rapporto con Armando? E fatti la tua amichetta Roberta. L’ho abbracciata l’altro giorno perché me l’hai chiesto tu Maria e siamo a casa tua. Lei avrà un tormento fino alla fine. Lei, insieme a lui, mi ha fatto del male ai tempi”

Con quest’ultima frase Ida Platano si riferisce a quanto accadde anni fa tra Riccardo e Roberta. E anche Gianni torna indietro nel tempo, ricordando quando Guarnieri decise di confessare il piano che mise in atto con la Di Padua. Anche per questo, l’opinionista non riesce a fidarsi di loro.

La lite va avanti con Ida che accusa Roberta di essere una provocatrice. La dama di Cassino non la prende come un’offesa e si dice soddisfatta di questo. Dopo di che, la Di Padua affronta a muro duro la rivale:

“Non ti azzardare più a nominare mio figlio, perché credimi io perdo il controllo. Una madre che giudica un’altra madre è pessimo”

“Un’uscita senza senso, il senso era creare quello che avete creato”, continua intanto Gianni Sperti. “Quella di Ida è una scenata di gelosia! Quando esco dallo studio voglio parlare con uno psicologo”, afferma invece Tina.

A chiudere il tutto ci pensa la De Filippi, che senza trascinare la cosa per le lunghe dà spazio ai giovani del Trono Classico e zittisce tutti.