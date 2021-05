UeD news, panico in studio: Riccardo scopre gli altarini su Roberta e Ida

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Tra liti e rivelazioni scottanti, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono lasciati. La rottura definitiva sembra essere arrivata nel corso della registrazione di questo pomeriggio, domenica 9 maggio 2021. I due sono stati ospiti in studio, dove hanno dato vita a un nuovo scontro. Secondo le anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, c’è stata una lite tra Riccardo e Armando Incarnato. Non è di certo la prima volta che i due cavalieri si lasciano andare a forti discussioni. Ma non è questo il colpo di scena della registrazione.

La rottura non è arrivata in modo improvviso, visto che già nel corso della puntata di venerdì si era già capito come sarebbe andata a finire. Le anticipazioni fanno sapere che in studio è entrata prima Roberta, la quale ha deciso di chiudere definitivamente con l’ex cavaliere di Taranto. Ha fatto anche lui il suo ingresso e, dopo varie discussioni e accuse, la Di Padua è tornata su un discorso che aveva attirato l’attenzione: la mancanza di passione da parte di Riccardo. Ed ecco che, a questo punto, Riccardo nello studio di Uomini e Donne ha confessato qualcosa che ha lasciato tutti senza parole.

Il Guarnieri ha rivelato che, in realtà, si erano messi d’accordo nel rimanere ancora in trasmissione, con lo scopo di dare ulteriore visibilità alla figura di lei. In questo modo, Roberta avrebbe avuto modo di aumentare i followes sui social e le sponsorizzazioni. Pare che, anche tornare in studio oggi, non fosse di suo interesse. Infatti, la redazione conferma che Riccardo non voleva prendere parte alla registrazione. Ma poi ha deciso di tornare perché gli sembrava doveroso farlo. Si è accesa una discussione tra il Guarnieri e Armando, subito dopo.

Il motivo? Riccardo ha raccontato che Roberta gli confessò che Incarnato parlava male della redazione. E qui si collega l’accusa fatta da Maria De Filippi nelle scorse puntate. La Di Padua ha smentito il racconto e Armando ha replicato. Addirittura sembra che si sia sfiorata la rissa, visto che i presenti hanno dovuto dividere i due cavalieri. È intervenuta anche Ida Platano, a cui lui non ha dato particolari risposte. La dama avrebbe preteso le scuse da parte del Guarnieri, il quale le ha risposto per le rime facendole presente che potrebbe raccontare tante cose.

E anche qui Riccardo ha tirato fuori un retroscena inaspettato. Secondo il suo racconto, in passato, Ida e un’altra dama gli avrebbero chiesto di tenere il cellulare su un tavolino, in quanto temevano che potesse registrare quello che stavano dicendo sulla redazione. Pare che le due si stessero accordando su chi vedere, facendo anche il nome di Sossio Aruta. La Platano sembra non aver capito il suo discorso e l’ha accusato di averle chiesto di restare nel programma più tempo, proprio come ha fatto Roberta.

Si è creato il caos in studio, tra litigi e confronti tra tutti i presenti! Le anticipazioni rivelano che pubblico e opinionisti hanno creduto alla versione di Riccardo, sebbene non l’abbiano mai appoggiato!