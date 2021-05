Uomini e Donne oggi, Riccardo e Roberta tornano: la lite, l’intervento di Ida

Si accende una forte discussione tra l’ex cavaliere e l’ex dama del Trono Over, che fanno ritorno in studio per raccontare come sta procedendo la loro storia

Cosa accade oggi, venerdì 7 maggio 2021, a Uomini e Donne? In onda dovrebbe andare la prima parte della registrazione dello scorso 2 maggio, che pare sia iniziata con Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Maria De Filippi inizia questa puntata con una clip, che riprende il momento in cui i due si sono scelti, un paio di mesi fa. In studio fa inizialmente il suo ingresso Roberta, la quale fa capire che le cose non stanno proseguendo nel migliore di modi. Dopo di che, entra anche Riccardo. L’ex dama del Trono Over fa sapere che il Guarnieri ha un carattere particolare. Per far capire la situazione, fanno un esempio su quanto accaduto la settimana precedente.

Si trovavano a Salerno in un hotel e verso le 4 di mattina Riccardo si sarebbe alzato per farsi la doccia, facendo molto rumore. Roberta oggi ammette di essersi infastidita, in quanto non riusciva a dormire e da qui sarebbe iniziata una discussione. La discussione si sarebbe poi conclusa quando Riccardo ha lasciato l’hotel circa un’ora dopo. Per le ore successive, la Di Padua non sapeva dove si trovasse, tanto che avrebbe provato a cercarlo senza ottenere risposta. Il racconto dell’ex dama manda su tutte le furie Riccardo, il quale esce addirittura dallo studio, poi ora rientrare nuovamente.

La Di Padua oggi accusa il Guarnieri di aver fatto una scelta di testa e non di cuore, in quanto ha notato delle differenze con la sua storia con Ida Platano. Infatti, fa notare che per quest’ultima lui provava una certa gelosia, con tanto di scenate. A questa accusa, Riccardo risponde che con Roberta, al contrario, si sente più sereno. Nel corso di questa discussione, secondo le anticipazioni, interviene anche Ida, la quale fa notare che nella coppia è sempre lui quello problematico.

Tutti i presenti sembrano essere d’accordo sul fatto che lui non sia pronto a intraprendere una convivenza, in quanto non si immedesima mai nell’altra persona. Maria De Filippi dà a entrambi la possibilità di restare in studio per il resto della puntata. Roberta accetta, ma Riccardo preferisce andare via. La padrona di casa tenta di convincerlo a restare, così da poter risolvere i problemi con la Di Padua.

Il Guarnieri, però, conferma la sua decisione e va via. A questo punto, anche Roberta lascia lo studio. In una recente intervista su Uomini e Donne Magazine, la Di Padua aveva già fatto sapere che tra loro la storia non sta procedendo nel migliore dei modi.