UeD anticipazioni: Armando out dopo sfuriata di Maria, brutte liti

Le anticipazioni di Uomini e Donne non danno buone notizie su Armando Incarnato, che potrebbe aver lasciato il programma. Ebbene sì, sembra che allo storico cavaliere napoletano sia toccata la stessa sorta di Pinuccia Della Giovanna. Nel corso della registrazione avvenuta oggi, venerdì 6 gennaio 2023, Armando non era presente in studio! Va precisato che la sua assenza potrebbe non essere dovuta alla lite che ha avuto con Maria De Filippi la scorsa settimana. Questo è ciò che riporta Lorenzo Pugnaloni con il suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, che parla anche di accesi litigi per il Trono Classico.

Per chi se le fosse perse, le anticipazioni della precedente registrazione hanno parlato di una ‘Queen Mary’ decisamente furiosa con il cavaliere napoletano. E cosa strana, oggi non si è presentato in studio. Stesso destino ha avuto Pinuccia, la quale sembra ormai essere fuori dalla trsmissione di Canale 5, almeno per il momento. Non si sa, però, se ad Armando sia accaduto lo stesso. Incarnato potrebbe non aver presto parte alla registrazione per qualsiasi altro motivo.

Semplicemente il cavaliere napoletano potrebbe essersi dedicato a un altro impegno. Non resta che attendere le prossime registrazioni per scoprire le sorti di Armando. Di sicuro la presenza di Incarnato si farebbe sentire. Ormai è un volto protagonista del Trono Over e la sua assenza chiuderebbe un capitolo del programma.

Uomini e Donne torna in onda lunedì 9 gennaio 2023, ma non andrà subito in onda questa registrazione. Intanto, Tina Cipollari ha intrattenuto i presenti in studio facendo alzare in piedi il pubblico. Il motivo? Per fare gli auguri di buona Epifania a Gemma Galgani, definendola di fronte a tutti una befana.

“La dama ha ringraziato tutti”, si legge, quindi pare che sia stata al gioco di Tina. Al centro studio si sono seduti anche Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. I due hanno raccontato ai presenti di aver festeggiato insieme il Capodanno, incontrandosi a metà strada ovvero tra Taranto e Roma. La dama ci ha tenuto a precisare che fuori ha conosciuto un Riccardo diverso da quello che è possibile vedere in studio.

“Fuori è affettuoso e geloso”, avrebbe dichiarato Gloria. Dall’altra parte, il Guarnieri ha ammesso di provare dei sentimenti, ma ha ribadito anche questa volta che da parte sua al momento non c’è amore.

Anticipazioni UeD: tra Carola e Federico liti, Lavinia travolta

Continuano a vivere momenti di forte tensione i due tronisti rimasti ‘in piedi’ ovvero Federico Nicotera e Letizia Mauro. Oggi non è stata registrata nessuna scelta, al contrario di ciò che molti si aspettavano. Sono trascorsi diversi mesi dal loro arrivo nel programma e, da tempo ormai, entrambi sono concentrati solo su due persone. Per il momento, solamente Nicotera ha parlato della sua scelta, rivelando quando ha intenzione di farla.

Tra Federico e Carola Carpanelli la conoscenza continua ad affrontare problemi. La loro è stata l’unica esterna. La corteggiatrice ha fatto compagnia a lavoro al tronista e si sono vissuti questi momenti parlando e scherzando. Ma rivedendo l’esterna in studio e riflettendo, Nicotera ha fatto notare un dettaglio: “Ha affermato che lei in qualche modo ‘lo ammalia’, come se ‘lo prendesse per scemo’”. Si sarà di sicuro accesa una lite tra loro.

Durante la loro esterna, Carola non ha voluto baciarlo, tanto che è andata via dandogli solo un bacio sulla guancia. Maria ha chiesto a Federico con chi volesse ballare, ma lui ha preferito tornarsene al suo posto.

Lavinia Mauro ha, invece, “litigato di brutto al centro studio con Alessio Corvino”. Il motivo riguarda la sua esterna. La tronista è uscita con Alessio Campoli, che l’ha raggiunta a lavoro per farle una sorpresa, e tra loro c’è stato un bacio.

Uomini e Donne: Biagio show, Gemma torna al centro studio

Tornando al Trono Over, Biagio Di Maro sta andando avanti con la sua conoscenza con Carla. In studio ha, però, litigato con Silvia, che è stata da lui accusata di essere una bugiarda che inventa le cose per farsi applaudire dal pubblico. Sembra che, intanto, la conoscenza tra Antonella e Luca non stia procedendo bene. I due non sono stati invitati al centro studio e non hanno neanche ballato insieme. “Entrambi erano molto giù, lei lo guardava in maniera triste”, si legge.

Gemma Galgani si è seduta al centro studio con Alessandro, Desdemona, Pamela, Cristina e Silvia. Sembra che il cavaliere stia portando avanti tutte queste conoscenze al momento. Con la Galgani, però, durante la passata registrazione sembrava essersi conclusa la frequentazione.