UeD anticipazioni, Federico quando sceglie: la mossa di Maria

Mentre De Filippi indaga, non mancano le lacrime e un palo per Gemma Galgani nella nuova registrazione del 29 dicembre 2022

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne con protagonista Federico Nicotera, con le sue corteggiatrici Carola Carpanelli e Alice Barisciani. Nel corso della registrazione di oggi, giovedì 29 dicembre 2022, non sono mancate le lacrime e anche un palo per Gemma Galgani. Andando per ordine, Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover fa sapere che Federico ieri ha rivisto solo Alice.

I due si sono incontrati sotto le telecamere dopo la registrazione di ieri, durante la quale Nicotera è stato ancora al centro della scena tra liti e tensioni. Federico e Alice si sono spostati insieme in macchina e durante il tragitto lui è sceso a casa sua. Il tronista ha preferito, però, non far entrare la corteggiatrice. Inoltre, tra loro c’è stato un bacio. Carola non è riuscita, ancora una volta, a trattenere le lacrime in studio.

Nicotera ha così deciso di invitarla a ballare. Le anticipazioni di UeD rivelano che nessuno dei due tronisti ha annunciato quando farà la sua scelta. Va, però, considerato che durante la registrazione di ieri Federico ha dichiarato di voler fare “due esterne belle (una con Alice e una con Carola) prima di fare la scelta”. Questo suo pensiero è uscito fuori quando Maria De Filippi gli ha chiesto quando se sceglierà a breve. La conduttrice è intervenuta per chiarire le idee al riguardo, visto che entrambi i tronisti sembrano essere vicini al gran finale.

La prossima registrazione verrà svolta dopo il 6 gennaio 2023. Dunque, Nicotera ha di sicuro tutto questo arco di tempo per poter viversi le due esterne prima di fare la sua scelta. Pertanto, è probabile che Federico scelga durante la prossima registrazione. D’altronde sono ormai diversi mesi che si trova seduto sul trono, in questa edizione un po’ sfortunata. Infatti, sono ben due i tronisti che hanno abbandonato il trono senza scegliere, ovvero Federica Aversano e Federico Dainese.

Ora Federico Nicotera e Lavinia Mauro sono chiaramente vicini al giorno della scelta. Per quanto riguarda la tronista, dopo la registrazione di ieri, la marchesina è uscita con Alessio Corvino e tra loro c’è stato un bacio. Alessio Campoli non ha reagito bene, al punto che è andato via. Lavinia è subito uscita dallo studio per raggiungerlo. Altro per il momento non si sa.

Anticipazioni Uomini e Donne: palo per Gemma Galgani

Sebbene stesse frequentando altre dame, Gemma Galgani non si è fermata e ha preferito continuare la conoscenza con Alessandro, un nuovo cavaliere. M ecco che oggi l’uomo ha fatto sapere in studio che con la dama torinese vede solo un rapporto di amicizia. Altro da parte sua non potrà esserci.

Chissà come avrà reagito Gemma, che qualche settimana fa ha smascherato Mario. Di sicuro Tina Cipollari avrà approfittato del momento. Nel frattempo, Alessandro va avanti con le conoscenze avviate con Cristina e Pamela.