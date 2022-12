UeD anticipazioni: lo studio si rivolta contro una dama, troni in tilt

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano cos’è accaduto nel corso della registrazione effettuata oggi, mercoledì 28 dicembre 2022. I protagonisti del programma di Maria De Filippi sono tornati nello studio di Canale 5 dopo Natale per registrare le puntate che andranno in onda a gennaio 2023 dopo la pausa natalizia. Per quanto riguarda il Trono Over, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni con il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, è tornata al centro studio Gemma Galgani. Quest’ultima sta continuando la sua conoscenza con Alessandro. La dama torinese vuole continuare questa frequentazione, sebbene il cavaliere abbia scelto di proseguire anche con Pamela.

In studio Alessandro e Paola hanno litigato animatamente. In particolare, la dama si sarebbe lamentata “arrampicandosi sugli specchi” di alcune scelte fatte dal cavaliere. Intanto, Gloria Nicoletti ha ribadito la sua posizione con Riccardo Guarnieri: per lei la frequentazione è chiusa definitivamente. Oggi la dama preferisce concentrarsi sulla conoscenza con un altro cavaliere, Umberto. Le tensioni sono arrivate quando una dama ha espresso il suo interesse per un uomo presente nel parterre.

Secondo le anticipazioni di UeD Cristina Tenuta ha rivelato il suo interesse nei confronti di Alessandro. Non solo, la dama ha anche ammesso di aver sentito più volte il cavaliere. Armando Incarnato ha preso la palla al balzo e si è scagliato contro Cristina, criticando la sua scelta. Il cavaliere napoletano non sarebbe stato l’unico ad attaccare la bella Tenuta. Infatti, anche Tina Cipollari e Gianni, sostenuti dal pubblico, “erano contro di lei”. Sperti solitamente prende le difese di Cristina, ma sembra che questa volta sia andata in modo diverso.

Anticipazioni UeD: Federico, Carola e Alice nel caos, per Lavinia baci e liti

Dopo la scorsa registrazione del dating show di Maria De Filippi, durante la quale Federico Dainese ha lasciato il trono, Alice Barisciani si è lasciata andare a uno sfogo in camerino. Il motivo? Federico Nicotera aveva preferito ballare con Carola Carpanelli. Per il tronista il percorso sta andando avanti tra liti e tensioni, questo è certo. Per questo in molti credono che Nicotera farà presto la sua scelta.

Oltre questo, la conduttrice mostra a tutti la nuova esterna di Federico e Carola. I due hanno discusso animatamente e non sono neppure riusciti a trovare un punto di incontro. Non solo, hanno continuato a discutere anche in studio. Con Alice la situazione non è differente per il tronista. Quest’ultimo vorrebbe ballare con lei, ma riceve un secco ‘no’.

Pare che, a questo punto, sia intervenuto Gianni Sperti “facendoli ragionare”. Nel frattempo, Carola ha lasciato il centro studio ed è tornata a sedere al suo posto. E alla fine Federico ha ballato con Alice.

Ci sono state tensioni anche per Lavinia Mauro, la quale ha litigato in studio con Alessio Corvino. Il corteggiatore si è infastidito parecchio nel vedere la tronista baciare Alessio Campoli durante la loro esterna.