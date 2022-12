Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano l’uscita di scena di Federico Dainese, il quale ha abbandonato il trono. Oggi Maria De Filippi ha registrato nuove puntate, che andranno in onda nel 2023. E mentre il programma su Canale 5 va in pausa natalizia, ecco che il tronista decide di lasciare il ruolo e così anche la trasmissione. A lanciare la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni con il suo profilo Instagram uominiedonneclassicoeover, che ha svelato quanto accaduto nello studio durante la nuova registrazione.

Proprio nell’ultima puntata del 2022, andata in onda oggi, Federico Dainese è stato al centro della scena. Dopo aver superato il Covid-19, il tronista ha fatto ritorno in studio, dove ha avuto un’accesa lite con Elena. Il suo percorso non ha appassionato i telespettatori e neanche Gianni Sperti. Più volte l’opinionista ha fatto notare il suo disappunto per la voglia di Dainese di cercare una relazione ‘leggera’ nel programma. Probabilmente Federico ha deciso di lasciare il trono perché consapevole di aver iniziato con il piede sbagliato.

Non è il primo tronista a lasciare il trono durante questa edizione 2022/2023. Anche Federica Aversano ha lasciato il trono di UeD, diverse settimane fa. Ora a fare questo passo è toccato a Dainese. Per assistere a questo momento, il pubblico di Canale 5 dovrà attendere gennaio 2023, quando il programma tornerà in onda.

Anticipazioni UeD, Federico Nicotera: Carola fa passi indietro

Per quanto riguarda gli altri due troni, tutto prosegue. Federico Nicotera ha fatto un’esterna con Alice. Quest’ultima ha regalato a lui due biglietti per andare al concerto di Alessandra Amoroso insieme. E lui ha accettato. In studio, però, la corteggiatrice non era di buon umore. Infatti, si è lamentata di alcune cose che ha visto durante le puntate andate in onda in questi giorni.

Non va meglio con Carola. La corteggiatrice non voleva entrare in studio durante la registrazione di oggi, secondo le anticipazioni di UeD. Il motivo? La ragazza si è detta ancora arrabbiata per quanto accaduto nella registrazione precedente, in cui hanno litigato. Ecco che l’intervento di Maria De Filippi ha cambiato le carte in tavola. Non è la prima volta che la conduttrice aiuta Carola.

“Alla fine grazie all’intervento di Maria è entrata”, si legge. Nonostante sia entrata, la corteggiatrice è apparsa “arrabbiatissima e delusa”. Più volte ha ammesso di non voler più tornare in studio. Dopo questo momento teso, Federico ha deciso di ballare con Carola. La sua scelta ha infastidito Alice. Lavinia Mauro, invece, ha fatto un’altra bellissima esterna con Alessio Corvino.

La tronista ha visto anche Alessio Campoli, a cui ha organizzato “una cena in un ristorante francese in cui in passato i suoi genitori si sono corteggiati”.

UeD, Gemma-Alessandro-Paola: gli Over creano il caos in studio

Le anticipazioni segnalano che Gemma Galgani ha deciso di interrompere la sua nuova conoscenza con Agostino, in quanto non le piace. Alessandro alla fine è uscito sia con la dama torinese che con Paola. Maria ha mostrato ai presente l’esterna di Alessandro e Gemma, durante il loro aperitivo. Dopo di che, il cavaliere fa sapere che c’è stato con Paola un bacio a stampo.

Pare che la dama sia uscita fuori piangendo. Si è accesa una forte lite in studio “e alla fine esce che c’è stato ben altro”. I due si sarebbero scambiati accuse reciproche. Silvia e Pamela sono sedute con loro al centro e la seconda decide di alzarsi delusa. Al contrario, Gemma difende Alessandro, facendo notare che con lei si è comportato bene e generando la furia di Tina.

Riccardo Guarnieri ha confermato che la sua frequentazione con Gloria Nicoletti è finita. Per la dama è sceso un nuovo cavaliere che si chiama Roberto. La donna ha deciso di intraprendere questa nuova conoscenza.