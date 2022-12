UeD ultima puntata 2022, il regalo di Maria: è Gemma show

Gemma Galgani è la protagonista dell’ultima puntata di Uomini e Donne in onda nel 2022. Infatti, da domani il programma di Maria De Filippi inizia la pausa natalizia e tornerà sul piccolo schermo a gennaio del 2023 dopo le festività. Nel frattempo, va precisato, la trasmissione continuerà a registrare nuove puntate in questi giorni, che andranno appunto in onda con l’anno nuovo. Intanto, la dama torinese torna a conquistare la scena. Al centro studio si siede un nuovo cavaliere del parterre, Alessandro.

Mentre si presenta, l’uomo racconta di lavorare nel campo della ristorazione e di essere alla ricerca di una donna che possa stargli sempre accanto, dedicandogli molto tempo. A Maria non sfugge lo sguardo attento di Gemma e lo fa subito notare. In effetti, la Galgani ammette che aveva già notato la presenza di questo nuovo cavaliere, poco prima. La dama torinese, sebbene l’uomo sia molto più giovane di lei, come sempre non si tira indietro e appare particolarmente interessata.

A UeD Gemma non nasconde che le piacerebbe conoscere Alessandro. Tutti sono convinti che il cavaliere sia indirizzato verso una dama più giovane, più vicina alla sua di età. Invece, l’uomo si dichiara entusiasta di ricevere questi complimenti da parte della Galgani e non esclude nulla. Quando gli viene detto che la dama torinese è davvero pronta a lasciargli il suo numero, il cavaliere non appare per nulla turbato, anzi.

Nel frattempo, però, Paola si fa avanti e dichiara di aver già ballato al centro studio con Alessandro. L’uomo è riuscito, durante il ballo, a catturare la sua attenzione e anticipa che gli lascerà il numero. A questo punto, Gemma e Silvia credono inizialmente che sia meglio per Alessandro conoscere solo Paola, per evitare liti e fraintendimenti. Quest’ultima appare soddisfatta, pronta a intraprendere questa conoscenza.

Ma la situazione cambia quando Alessandro dichiara di essere felice di ricevere il numero di Gemma. “Ma guarda che puoi anche rifiutare qui e dire di nos se non vuoi numero”, gli fa notare Paola. La dama probabilmente non ha capito, perché Alessandro è davvero intenzionato a conoscere la Galgani. Il pubblico ha comunque qualche dubbio su questo interesse. D’altronde si è appena concluso il capitolo legato a Mario, il cavaliere smascherato da Gemma.

UeD, Gemma Galgani e Paola: la ‘guerra’ prende inizio

“A me non va di parlarle oggi”, dichiara arrabbiata Paola. Quest’ultima dimostra di essere abbastanza infastidita dal fatto che Alessandro abbia deciso di accettare anche il numero di Gemma. “Ma guarda che cafona”, dichiara la Galgani dopo l’affermazione di Paola rivolta proprio a lei. Quest’ultima spiega di non voler parlare con Gemma perché tende ad aggredire quando ha una discussione.

Intanto, Tina Cipollari vuole viversi questa competizione che vede protagoniste le due dame e anche il pubblico di Canale 5 è curioso di scoprire cosa accadrà. I telespettatori, infatti, dopo queste scene è triste di sapere che sta iniziando la pausa natalizia. L’opinionista chiede più volte ad Alessandro di scegliere con cui cenare, tra le due, quella stessa sera.

Mentre Gemma si propone subito, avendo ormai iniziato una specie di sfida con Paola, il cavaliere dichiara di voler prima riflettere un po’. Tina insiste e chiede anche a Maria di intervenire e porgli lei questa domanda. La Cipollari sprona in tutti i modi Alessandro a scegliere con chi uscire a cena.

“Hai due donne a disposizione. Ti sei proposto come una persona che non sa mentire, che sei sincero… Non ho capito qual è il tuo problema a dire uscirò con Gemma, uscirò con Paola. Non è che stasera devi andare a fare una proposta di matrimonio”

A questo punto, Alessandro decide di parlare un po’ con Gemma, ballando al centro studio. Con Paola aveva già avuto modo di scambiarsi due parole in studio. L’uomo appare ancora indeciso sul da farsi, tanto che Maria propone alla Galgani di riballare con lui. De Filippi regala così un nuovo show che vede come protagonista Gemma!

La Galgani non si tira indietro e inizia a ballare con Alessandro al centro studio, disturbata da Paola. Le due fanno il gioco del ballo della scopa. La prima a consegnare la scopa è proprio Paola, ma Gemma non ha alcuna intenzione di allontanarsi da Alessandro. Le due dame litigano tra loro al centro studio, con la Galgani che spinge via la scopa che Paola tenta di consegnarle per poter ballare con il cavaliere.

paola e gemma litigano durante il ballo #uominiedonne pic.twitter.com/0XSIPkIpX2 — Gemma Galgani Out Of Context (@oocgemma) December 21, 2022

Alla fine, Paola riesce nel suo intento e allontana Gemma, che inizia a vagare per lo studio con la scopa in mano. Il gioco si ripete e il pubblico è davvero divertito. La competizione tra le due va avanti. Alessandro anticipa di voler fare un aperitivo con la Galgani e di voler cenare con Paola. “Vado a letto presto, ma mi addormento tardi”, ironizza la seconda per catturare l’attenzione del cavaliere.

Paola, però, si tira indietro, decisamente infastidita da questa situazione. Infatti, Gianni Sperti fa notare che la dama ha cambiato idea per la serata per catturare ancora di più l’attenzione di Alessandro. Intanto, si propone anche Silvia, la quale farebbe con lui volentieri colazione il giorno successivo.

L’ultima puntata del 2022 si conclude con Federico Dainese, che torna in studio dopo aver avuto il Covid-19. Per il tronista il percorso non sta procedendo nel migliore dei modi. Viene spesso criticato perché è alla ricerca di una storia ‘leggera’, che lo porta ad apparire come una persona per nulla profonda.

Elena vuole lasciare il programma, perché crede che effettivamente Federico sia troppo superficiale. Gianni crede che, a questo punto, la corteggiatrice faccia bene ad andare via. Maria consiglia, invece, a Dainese di parlare ancora con Elena per chiarirle le idee.

Questa ultima puntata prima della pausa semplicemente cinema grazie maria#uominiedonne — eli's midnights ???? (@itselits) December 21, 2022

#UominieDonne

Maria che da corda a Tina mi fa crepare — Ella 17????????????????️‍???? (@Aleee1717) December 21, 2022