Uomini e Donne, Maria impeccabile: cavaliere sbattuto fuori così

Gemma Galgani torna al centro studio a Uomini e Donne dando inizio a questa puntata con non poca tensione. Maria De Filippi chiede anche a Gabriella e Mario di sedere nelle postazioni rosse. Si scopre così che il tanto discusso cavaliere, che la Galgani aveva smascherato tempo fa, ha deciso di intraprendere nuove conoscenze. Quella con Gabriella termina oggi e probabilmente non ce ne saranno altre all’interno del programma di Canale 5.

“Quindi l’amore per Gemma, diciamo così, era terminato?”, chiede subito la padrona di casa. Mario non dà spazio ai dubbi: “Certamente”. Ma Gianni Sperti non ci sta e dopo quanto accaduto nella registrazione precedente si scaglia contro di lui. Il cavaliere, smascherato da Gemma, tenta di trovare una giustificazione tentando di caricare la dama di tutte le colpe.

Addirittura dichiara di averci riflettuto molto e di non aver visto lo stesso coinvolgimento, da lui dimostrato, da parte di Gemma. Eppure proprio lui si trovava sul treno con Alessandro Rausa a spendere parole non carine sulla Galgani. Quest’ultima ha avuto modo di incastrarlo in maniera decisamente casuale. Per errore la loro telefonata è rimasta aperta e la dama torinese ha avuto modo di ascoltare tutto.

A UeD Mario continua a cercare giustificazioni, alquanto inutili per tutti. Ormai la realtà è chiara ai presenti in studio e ai telespettatori. Ed ecco che arriva una svolta quando Gemma annuncia di avere una grande novità. Maria, però, la interrompe, in quanto preferisce prima far parlare Gabriella. Quest’ultima ammette che, dopo aver visto le ultime puntate, non era più convinta di voler conoscere Mario.

Nonostante questo, la dama ha deciso di andare a cena con il cavaliere. A questo punto, però, non sarebbe scattata la scintilla. “Non c’è nessun tipo di attrazione”, afferma Gabriella, chiudendo così tutto. A questo punto, De Filippi permette a Gemma di rivelare cosa ha scoperto. Nel profilo Facebook di Mario, la Galgani avrebbe letto alcune dichiarazioni abbastanza scomode.

“Mario ha pubblicamente scritto sul suo profilo Facebook aperto a chiunque, quindi sono legittimata a parlare di quello che tu hai scritto. Hai parlato della trasmissione, facendo un rendiconto dell’altro giorno. Sono un po’ nervosa, perché hai scritto ‘tutto questo è stato fatto per audience e per fare spettacolo’. Faccio un passo indietro al 21 novembre, dove ha scritto ‘mi hanno cercato perché sono un personaggio'”

Già questa prima parte del racconto di Gemma Galgani, Gianni va su tutte le furie: “Ti riconosceranno in molti per la brutta figura che hai fatto”. A lui si aggiunge Tina: “Se stanno cercando un personaggio, vanno a proporre un tipo come te?”. La dama torinese va avanti con il racconto spiegando di aver letto un commento di Mario, il quale avrebbe anticipato di aver ‘mollato’ Gemma.

Qualcuno gli avrebbe consigliato, attraverso i commenti su Facebook, di uscire con Roberta Di Padua. A questo, l’ex insegnante avrebbe risposto con un “magari”. Gemma annuncia che “ora viene la parte più triste”. La redazione, d’accordo con la Galgani, condivide i commenti in questione sullo schermo dello studio.

“Sei la decadenza dell’etica. C’è una cosa importantissima, tu hai violato e preso in giro tutti quanti. Ti invito a stare zitto, hai detto una cosa gravissima. Un signore ha scritto a Mario dicendo che la mia versione non poteva essere veritiera… Che tutto questo era stato combinato, perché Alessandro d’accordo con me ha fatto la spia. E tu hai detto ‘sono d’accordo con te’. Dovresti sprofondare”

Mario precisa di non aver parlato male della trasmissione. Questo, però, non basta per salvarlo dai feroci attacchi di Tina e Gianni. Al che il cavaliere addirittura cerca di seppellire tutto quanto e invita tutti ad andare avanti: “Con Gemma non è andata, passiamo avanti”. Non solo, crede che la Galgani sia troppo nervosa.

“Tu hai infangato me e lui e devo stare zitta? certo che posso parlare quanto voglio, dovresti sono vergognarti! Io non ho neanche il numero di Alessandro”, afferma furiosa Gemma. Arrivati a questo punto, la Cipollari fa notare che tutto questo basta per chiudere qui la questione e mandare a casa Mario. Dello stesso avviso è Gianni, il quale non vuole che Alessandro Rausa passi per quello che non è, in quanto ha sempre dimostrato di essere un signore sincero e molto buono.

Anzi, va anche precisato che Alessandro, quando Gemma ha smascherato Mario, ha preferito non rivelare i dettagli, evitando così di buttare più veleno sul collega. Rausa ha semplicemente confermato le parole della Galgani. “Questo signore ha perso di credibilità, non capisco perché sta qua sto pagliaccio”, dichiara Tina Cipollari senza peli sulla lingua.

Arriva il momento di Alessandro Rausa, a cui viene chiesto di dire la sua su quanto sta accadendo. L’anziano cavaliere conquista tutti e sembra essere lui colui che riesce finalmente a mandare a casa Mario.

“Non voglio litigare con nessuno. Io pensavo di aver trovato un amico, ma mi sono sbagliato. Voglio dire due parole a Mario: hai sbagliato, ti alzi, chiedi scusa a tutti e vai a casa!”

Mario si alza, chiede scusa e non va via, ma torna per l’ennesima volta a sedere nel parterre. Non si capisce se, sin dall’inizio, l’ex insegnante faccia finta di non capire oppure effettivamente non abbia compreso che il volere di tutti è che lui lasci il programma. “Forse non ci siamo capiti, quella non è casa tua. Noi non gradiamo la tua presenza in questo studio, perché sei una persona falsa”, dichiara Gianni Sperti.

A questo punto, Mario non può fare altro che alzarsi e andare via. Non riesce subito a trovare la direzione giusta per uscire dallo studio e, rimasta in silenzio per quasi tutto il tempo, Maria De Filippi ne approfitta per dire la sua.

“Al di là di quello che sta succedendo, la televisione è una bella e una brutta bestia, perché enfatizza le cose. La tua quotidianità poteva cambiare, perché poteva essere diversa. Il fatto di essere riconosciuto per strada ti ha fatto perdere la testa. Non credo tu sia disonesto, ma penso che ti sia fatto prendere la mano. Rifletti a casa tua, con la tua famiglia. Magari poi richiami la redazione, con uno spirito diverso. Lasciamo i social ai giovani. Il fatto che tu lo lasci aperto a tutti, allo stesso tempo, dimostra ingenuità. Tutto qua, non è niente di grave. Le cose gravi sono altre. Secondo me se tu ci rifletti a casa con calma e poi ci richiami”

In modo elegante, Maria invita Mario a tornare a casa e a riflettere su ciò che ha combinato nella trasmissione, augurandogli anche un Buon Natale. Rispettando l’età del cavaliere, la conduttrice prende la situazione in mano e lo manda spedito a casa.

UeD: Riccardo Guarnieri di nuovo sotto accusa, Gloria dice ‘fine’

Per Gemma Galgani arriva un nuovo cavaliere, Agostino. Tina crede che non possa piacere alla dama torinese, che appoggiata da Gianni decide di iniziare questa nuova conoscenza. Torna al centro studio Riccardo Guarnieri, con Gloria Nicoletti e Roberta Di Padua. Con quest’ultima, il cavaliere tarantino ha avuto un confronto sotto le telecamere quando si è conclusa la registrazione precedente.

I due sono tornati a parlare della loro telefonata, in cui si sono confrontati su Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato. Guarnieri oggi in studio ribadisce che in quella chiamata non c’è nulla di cui parlare. Gianni Sperti si oppone con fermezza, facendo notare che non è possibile che non ci sia nulla in quel confronto, visto che Riccardo e Roberta sono due ex fidanzati.

Non solo, l’opinionista fatica a credere alle parole dei due partecipanti, che qualche tempo fa non fecero una bella figura. Guarnieri smascherò se stesso e la Di Padua. Tornando a oggi, anche Maria è certa che non sia da sottovalutare questa telefonata, probabilmente pensando che c’è ancora un po’ di interesse reciproco da parte di entrambi.

Invece, Roberta ci tiene a precisare che può esserci solo un rapporto di amicizia. A esplodere è, a questo punto, Gloria: “Sono stanca, fuori fa una faccia e qui un’altra”. Si arriva alla conclusione che Guarnieri non avrebbe tutto questo grande interesse verso la dama, dettaglio che già nelle scorse puntate a molti risultava chiaro.

Riccardo continua a difendersi dalle accuse, sentendo di non essere compreso. “Cambia la donna ma il discorso è sempre lo stesso. Gloria chiudi! Ma tu l’hai capito che non è coinvolto sentimentalmente oppure no?”, interviene così Tina. Guarnieri, però, crede che venga frainteso. Gloria torna a sedere al suo posto, mettendo così la parola fine a tutto.