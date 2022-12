Il signor Mario a Uomini e Donne continua a generare polemiche e, stranamente, a unire Gemma Galgani e Tina Cipollari. L’ex insegnante avrebbe dovuto lasciare il programma, sotto consiglio di Maria De Filippi, che aveva preferito non cacciarlo in malo modo. La conduttrice aveva consigliato al cavaliere di pensare lui stesso a cosa fosse meglio fare. Ma sembra che l’uomo non abbia colto nel segno le parole della padrona di casa. Infatti, Mario si era riseduto al suo posto, facendo orecchie da mercante, ed è anche tornato nella nuova puntata.

Il cavaliere è tornato in studio con una lettera da leggere a Gemma e un mazzo di fiori per lei. La Galgani non ha accettato le scuse, in quanto ancora profondamente turbata da quanto accaduto. Per chi se lo fosse perso, la dama torinese aveva smascherato Mario dopo averlo sentito parlare con Alessandro Rausa sul treno. Quando Gemma ha rifiutato le sue scuse, l’ex insegnante ha lasciato lo studio. In realtà, sembra proprio che subito dopo sia rientrato, visto che nella puntata di oggi è seduto nel parterre come se niente fosse.

Mario ha anche ballato con Cristina, la giovane dama che si dichiara da mesi interessata ad Armando Incarnato. Gemma a UeD va su tutte le furie: “È inutile che vai a parlare in giro, tanto parli sempre a vanvera. Sei falso!”. La dama torinese ha chiesto al cavaliere il motivo per cui continua a stare all’interno del programma. “Per conoscere donne”, dichiara convinto l’uomo, per poi smentire se stesso poco dopo.

“Goditi oggi la puntata, perché la prossima volta non sarai convocato”, gli anticipa Tina Cipollari, schierata dalla parte di Gemma. A questo punto, Cristina interviene e spiega che durante il ballo semplicemente Mario si è detto dispiaciuto per quanto accaduto con la Galgani. La dama ammette di averlo trovato sincero. Non manca l’intervento di Armando Incarnato, che riesce a incastrare Mario.

Il cavaliere napoletano chiede all’uomo cosa avrebbe fatto se Gemma avesse deciso di continuare la loro conoscenza nonostante l’accaduto. “Sì, mi sarebbe piaciuto continuare solo con lei”, afferma. E già questa sua prima risposta stona un po’, in quanto pochi attimi prima aveva affermato di voler in realtà conoscere altre donne.

Quando Armando gli domanda se è già pronto a conoscere altre dame, lui risponde di no. Questa è la chiara conferma che Mario non sa proprio come muoversi e che c’è effettivamente qualcosa che non va. La domanda di Gemma sorge così spontanea: “Allora che vuoi fare qui?”. Il cavaliere afferma titubante e in vera difficoltà che non sa cosa fare. Gianni Sperti ha le idee abbastanza chiare.

“Il punto è che non sa neanche cosa rispondere, si sta incartando da solo. Questo è chiaramente un segno di falsità. Non è reale, non è se stesso. Il vero Mario è quello del treno con Alessandro, che cercava una donna giovane. Ha detto vorrebbe conoscere altre e poi si è negato dopo la domanda di Armando. Quando una persona è reale capisce i discorsi e risponde alle domande”

UeD, Alessio Corvino commuove e la sua casa spiazza

Alessio Corvino oggi commuove in studio con un’esterna davvero emozionante. Il biondo corteggiatore porta Lavinia Mauro a casa sua, che è davvero una reggia. Non passa, infatti, inosservata l’eleganza, le mura alte, le colonne e la grandezza della sua dimora di famiglia. I telespettatori commentano subito le immagini. “Vieni a trovarmi nella mia reggia”, così Alessio ha invitato Lavinia a casa sua a Caserta.

“Mi sono reso conto che effettivamente non ti ho fatto arrivare Alessio e tanto altro. Quindi ho pensato di portarti nella mia quotidianità”

Così Corvino ha portato Lavinia a scoprire la sua casa e a conoscere anche un po’ la sua famiglia. “Che meraviglia”, ha commentato la tronista, che qualche giorno fa ha ammesso di essere una marchesina. Alessio le ha mostrato qualche foto di famiglia e poi, commosso, le ha raccontato l’evento che ha destabilizzato la sua vita: la morte del padre. Quest’ultimo ha lottato contro un brutto male ed è deceduto quando Alessio aveva 18 anni.

“Ho perso un punto di riferimento, un amico. Perché era più di un padre: per questo difficilmente riesco a esternare ciò che provo”

Il racconto di Alessio Corvino sul padre lascia tutti senza parole e lui stesso in studio non riesce a trattenere le lacrime. La storia commuove in particolar modo Gemma Galgani, che seduta nella sua postazione inizia a piangere. Maria De Filippi decide di aiutare Lavinia e Alessio Corvino ad affrontare al meglio questo momento: “Vuoi ballare con lui così evitiamo questo momento?”.

Entrambi, infatti, sono in difficoltà perché non riescono a trattenere le lacrime. La puntata va avanti ed entra, dopo il ballo, Alessio Campoli. La profonda esterna vissuta con Corvino, ha portato nei giorni scorsi la Mauro a decide di non fare l’uscita con l’altro corteggiatore. Campoli in studio appare davvero innervosito da questa decisione.

Alessio è tornato a parlare di Angela Nasti. Con quest’ultima ha vissuto un percorso all’interno del programma e alla fine è stato proprio lui la scelta della sorella di Chiara Nasti. Fuori dal programma, però, la storia si è conclusa in brevissimo tempo e con non poche polemiche. Oggi in studio, Campoli fa sapere di aver scelto nel tempo di parlare di cose importanti con Lavinia perché la vede una persona matura.