Angela Nasti rivela: “con Alessio non è mai iniziata”

Angela Nasti spiega perché con Alessio Campoli la storia non è mai iniziata

20 anni, giovanissima e già molto chiacchieratissima. Stiamo parlando di Angela Nasti, sorella minore della più famosa Chiara Nasti, che ultimamente ha fatto parlare molto di sé a causa della sua storia d’amore con Alessio Campoli finita nel giro di un paio di settimane. Angela e Alessio si sono conosciuti a Uomini e Donne dove lei era tronista e lui suo corteggiatore. La Nasti ha poi scelto il Campoli ma il loro legame non sembra aver mai preso il volo. Dopo due settimane, o poco più, dalla scelta si iniziò a vociferare che tra i due le cose non erano iniziate bene e subito dopo arrivò la conferma che avevano deciso di separare le loro strade. Date le troppe polemiche, Raffaella Mennoia ha deciso di intervistare i diretti interessati e le interviste sono state pubblicate sul sito ufficiale di Maria De Filippi, Wittytv. Angela ha così spiegato all’autrice di Uomini e Donne quale sia il motivo principale per cui ha interrotto velocemente la sua conoscenza con Alessio.

“Per me non è proprio iniziata”: le parole di Angela

All’inizio dell’intervista, Raffaella Mennoia ha chiesto alla Nasti quale sia stato il motivo principale della rottura e la ragazza ha risposto così: “In realtà non è successo nulla di particolare. Usciti dal programma non ci siamo trovati e io non mi sento neppure di dire che è finita, perché per me non è proprio iniziata. La colpa non è di nessuno dei due. Dopo la fine del programma siamo stati insieme 3 giorni ci siamo divertiti ma sempre mantenendo le distanze, io non mi sentivo infatuata di quella persona. Già ad Ibiza mi sono resa conto che non mi mancava, poi quando sono tornata ci siamo visti a Napoli ma le cose non sono andate oltre. Io voglio il fuoco, ho 20 anni e voglio che l’uomo mi prenda ma lui non mi ha preso.” Inizialmente Angela Nasti era contenta della scelta fatta poi, però, si è resa conto di non voler stare più accanto ad Alessio. Anche quando lo ha portato a conoscere i suoi genitori non ne era molto felice. La Nasti ha detto che ha portato il Campoli a casa sua solo perché piaceva a sua madre e a suo padre.

“Me ne hanno dette di ogni”, Angela Nasti risponde alle polemiche

La Mennoia ha fatto poi notare ad Angela che il web si scatenò nei suoi confronti quando si seppe che con Alessio era finita così velocemente. “Me ne hanno dette di ogni” – ha detto Angela – “mi sono presa tutte le critiche ma non devo dare spiegazioni a nessuno. Io mi sono sempre comportata come mi sentivo ed ho fatto quello che volevo. Appena sono entrata mi hanno fatto anche dei paragoni (riferiti a Sara Affi Fella ndr) ma io sono entrata in questo programma single e libera. Se avessi mentito sarei stata una grande attrice.”

“Ora sono innamorata folle”, Angela conferma il fidanzamento

Arrivate al termine dell’intervista, Raffaella Mennoia ha chiesto ad Angela se è vero che ora è fidanzata. Lei le ha dato la conferma ed ha dichiarato di essere follemente innamorata del suo nuovo ragazzo, il calciatore Kevin Bonifazi: “Sono fidanzata, ma non è vero che lo conoscevo già da prima. Ci siamo conosciuti da poco, io sono innamorata folle, ho perso proprio la testa”.