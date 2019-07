Angela Nasti e Kevin Bonifazi, prima foto insieme: la coppia esce allo scoperto

Angela Nasti fidanzata con Kevin Bonifazi, spazzati via anche gli ultimi dubbi: arriva la prima foto di coppia

Angela Nasti è fidanzata con Kevin Bonifazi, calciatore di Serie A. Dopo avvistamenti, indizi e paparazzate, finalmente l’ex tronista di Uomini e Donne è uscita allo scoperto. Dopo un mese e mezzo dalla fine della sua avventura al Trono Classico, Angela ha trovato la sua serenità accanto al difensore del Torino (ma chissà dove giocherà nella prossima stagione, visto che è uno dei nomi più caldi del calciomercato). Kevin Bonifazi ha 23 anni, è nato a Toffia, in provincia di Rieti, e al momento si trova in vacanza a Ibiza prima di scoprire dove giocherà nella nuova stagione della Serie A. Sarà da solo? Certo che no: appena può, Angela vola sull’isola più ambita dagli influencer per trascorrere del tempo insieme a lui.

Angela Nasti e Kevin Bonifazi insieme, la prima foto di coppia su Instagram

Proprio durante una gita in barca a Ibiza è arrivata la prima foto di Angela Nasti e Kevin Bonifazi tra le stories di Instagram dell’ex tronista. Non posano guardando entrambi dritti nell’obbiettivo della fotocamera. Il calciatore infatti è totalmente coperto dai capelli di Angela, mentre le dà un bacio si suppone. Di sicuro non è stata una strategia per nascondere l’identità del fidanzato della Nasti, visto che Kevin è abbastanza famoso e dunque riconoscibile. Nella foto si possono vedere invece gli occhi di lei. E sembra essere molto felice, come ha fatto sapere qualche giorno fa. Per confermare la sua relazione, anche se in modo implicito in un certo senso, Angela quattro giorni fa ha postato una foto in cui sorride e ha scritto: “Mi sento così felice”.

Angela Nasti e il calciatore Kevin Bonifazi sono fidanzati: è (ancora più) ufficiale

Nelle scorse settimane, dopo aver saputo della fine della storia con Alessio Campoli, Angela è stata paragonata a Sara Affi Fella, per aver chiuso la storia in fretta e furia – con tanto di viaggio a Ibiza – dopo la fine del programma e non solo. Sono giunte frecciatine anche da altri volti di Uomini e Donne. Apprendere che anche Angela si è fidanzata poco dopo con un calciatore, infatti, ha riacceso le polemiche. Baby Nasti si è difesa così sui social, pochi giorni fa: “Poteva passare un giorno, un mese o un anno mi avreste giudicato e attaccato a prescindere, così come avete fatto dal primo giorno. Non spreco fiato a giustificarmi perché ho talmente la coscienza pulita che non saprei che dirvi. Siate felici”. Lei sembra essere molto felice, tanto da iniziare a postare foto col fidanzato Kevin Bonifazi.