Angela Nasti, volto noto di UeD lancia frecciatina su rottura con Alessio

Uomini e Donne, Angela Nasti sotto ai riflettori: spunta una nuova frecciatina

Angela Nasti ha vissuto il trono di Uomini e Donne con tante difficoltà. Il suo carattere e il suo atteggiamento sono stati oggetti di critiche da parte del pubblico. Non si può piacere a tutti, certamente, ma affrontare un’avventura venendo continuamente criticata non è da tutti. Angela come pochissimi altri prima di lei invece ha avuto spesso tutto il pubblico contro. Anche se la situazione è migliorata col passare delle settimane. Oggi potrebbe essere arrivata una nuova frecciatina per l’ex tronista, che nasconde un’opinione non molto positiva sulla sua persona. La frecciatina è giunta a proposito della rottura con Alessio Campoli, più in generale forse di come è stata affrontata la situazione.

Angela Nasti e Alessio Campoli, parla Irene Capuano: ecco cosa pensa l’ex corteggiatrice

A parlare è stata Irene Capuano, la fidanzata di Luigi Mastroianni. Irene ha risposto alle domande dei fan ed è stata sincera anche nel dire la sua sulle coppie che sono scoppiate. Dopo le parole sospette su Giulia e Manuel, Irene ha espresso il suo parere anche su Angela Nasti. Questa è stata la sua risposta: “Che Alessio troverà una ragazza che lo merita realmente. Penso questo”. Ovviamente potrebbe essere un’opinione che nasconde una frecciatina ad Angela Nasti come anche no. Da una parte infatti potremmo interpretare le parole di Irene come un voler dire che Angela non fosse abbastanza per Luigi. Dall’altra invece si potrebbe leggere fra le righe che Luigi troverà una ragazza in grado di amarlo e di dargli ciò di cui ha bisogno.

Angela Nasti, frecciatina da Irene Capuano sulla rottura con Alessio?

La prima interpretazione potrebbe sembrare la più plausibile, a dire il vero. Leggendo la risposta di Irene, infatti, la prima impressione che si ha è che secondo lei Luigi meriti di meglio rispetto a ciò che ha perso. Non possiamo averne certezza, Irene ha scritto forse un po’ poco per capirci di più. Intanto, Angela Nasti proprio oggi è protagonista di un altro sorprendente gossip: potrebbe esserci un ritorno di fiamma col suo ex fidanzato, nonché ex tronista!