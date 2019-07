Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, spunta testimonianza: “Uscirà la verità”

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, spunta una nuova testimonianza dopo la fine della loro storia

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano continuano a far discutere! Ormai la loro storia è terminata, entrambi hanno confermato attraverso i social di non stare più insieme. Le voci di una possibile crisi sono iniziate quando Manuel è partito per una vacanza con gli amici. La meta? Ibiza, ormai lo saprete tutti. E da quel momento, tradimento o non tradimento da parte di Galiano, la storia con Giulia si è avviata verso il capolinea. Sono trascorsi alcuni giorni tra il gossip sul presunto tradimento di Manuel a Giulia e la conferma della fine della loro storia. Giorni in cui è sembrato anche che stesse per scoppiare una guerra fra i due, visto che hanno cominciato a lanciarsi frecciatine, o simili tali, su Instagram.

Giulia e Manuel erano d’accordo? Continuano i dubbi dei fan

Dopo che Giulia ha comunicato di aver rotto con Manuel, quest’ultimo ha scritto di aver scelto di rimanere in silenzio e che lo avrebbe fatto per tre mesi. Non è stato molto chiaro a dire il vero se si riferisse a tre mesi successivi alla decisione di chiudere la storia o se invece si sia riferito a tre mesi già passati. Tra chi si è convinto della seconda ipotesi, inoltre, non sono mancati pettegolezzi su un possibile accordo fra Manuel e Giulia a Uomini e Donne. A dire il vero sono piovuti dubbi di ogni genere sull’ex coppia. Ma oggi siamo qui perché sono arrivate nuove dichiarazioni sull’ex coppia! A parlare è stata Irene Capuano, che rispondendo alle domande dei fan ha detto la sua sulla storia di Giulia Cavaglià.

Giulia e Manuel news, parla Irene Capuano: “Uscirà la verità”

Ecco la risposta di Irene: “Penso che prima o poi uscirà la verità… Mi fermo qui”. Sotto a queste parole c’è un suo video in cui scuote la testa. Cosa avrà voluto dire? E soprattutto a quale verità si sarà riferita? A una verità sul presunto tradimento e quindi sul motivo della rottura tra Giulia e Manuel oppure ad altro? Il suo sottolineare “mi fermo qui”, per di più, lascia pensare che forse lei ne sa qualcosa di più… Deciderà di parlare, in tal caso? O più probabilmente la sua opinione comprendeva altro ma ha preferito fermarsi.