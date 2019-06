Giulia e Manuel insieme? Piovono dubbi sul Web: il video sospetto

Uomini e Donne, Giulia e Manuel stanno insieme oppure no? Le ultime news

Cosa sta succedendo tra Giulia e Manuel oggi? La coppia di Uomini e Donne, fino a prova contraria possiamo considerarli ancora una coppia, sta facendo parecchio discutere in questi giorni. Tutto è iniziato con il presunto tradimento di Manuel Galiano, anzi ancora prima perché già il fatto che sia partito per Ibiza con gli amici ha fatto sospettare i fan. Secondo alcuni, infatti, non avrebbe senso andare in vacanza con gli amici subito dopo l’inizio di un fidanzamento. Alla base di questo ragionamento c’è la voglia di stare sempre insieme all’altro nei primi tempi di relazione, il che è comprensibile e anche vero. Tuttavia, come abbiamo già sottolineato, forse Manuel aveva già programmato il viaggio. Ma veniamo a ciò che sta succedendo adesso.

Giulia e Manuel insieme a una festa in piscina? Il video sospetto

Se l’altro ieri è stato lui a smentire tutta la vicenda del tradimento rispondendo alle accuse di Deianira, ieri è stato il turno di Giulia Cavaglià. L’ex tronista ha rotto il silenzio e ha detto la sua, chiedendo ai fan di rispettare la sua volontà di tenere qualche pensiero per sé. Nel suo lungo sfogo, Giulia ha anche detto: “Ci sono sicuramente delle cose che non mi sono chiare, che non so bene come risolverò. […] Facendo più chiarezza avrò più risposte anch’io. In ogni caso ricordiamoci che io non mi strappo mai i capelli per nessuno nella vita, figuriamoci per un uomo”. Queste parole hanno lasciato intendere che Giulia avesse dei dubbi da chiarire in merito ai gossip, ma pare che ieri sera invece i due fossero insieme. A distanza di poche ore da queste parole, insomma, Giulia e Manuel erano insieme a una festa in piscina.

Manuel e Giulia news, i dubbi del Web sulla coppia di Uomini e Donne

Non abbiamo certezza di ciò, ma in un video postato da Giulia tra le Instagram stories si sente in sottofondo la voce di un ragazzo e sembra essere proprio quella di Manuel. Nulla vieta che Giulia abbia deciso di fare chiarezza continuando a frequentare il fidanzato con cui è uscita da Uomini e Donne, ma i dubbi prima e le feste insieme dopo stanno facendo nascere dei sospetti. Sul Web, infatti, molti si domandano a che gioco stia giocando la coppia: i tempi ristretti in cui tutto ciò è avvenuto ha fatto sospettare qualcuno. Giulia e Manuel daranno spiegazioni? Ammesso e non concesso che la voce nel video sia davvero dell’ex corteggiatore…