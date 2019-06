Giulia tradita da Manuel? Ora parla lei: “Cose non chiare, non mi strappo i capelli”

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati? Le ultime news sul presunto tradimento

In questi giorni non si fa altro che parlare di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano dopo i video postati da Deianira Marzano su Instagram che hanno spaccato in due il Web tra sostenitori dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne e chi invece ha dato subito ragione alla influencer. Non sappiamo come si metteranno le cose tra i due innamorati conosciutisi a corte di Maria De Filippi, anche perché Manuel ha recentemente negato qualsiasi tradimento, scatenando la dura reazione della stessa Deianira, ma una cosa è certa: per il momento Giulia e Manuel non si sono lasciati, e stando alle ultime parole della Cavaglià la rottura non sembra certa. Sì, avete letto bene: Giulia è intervenuta sulla questione con alcune Instagram stories in cui ha spiegato qual è il suo stato d’animo in questo periodo così difficile.

Le parole di Giulia dopo i pettegolezzi sul tradimento di Manuel

“Allora – queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne scesa inizialmente per corteggiare Lorenzo Riccardi – è un po’ di giorni che sono in modalità offline almeno per quanto riguarda le cose che ho da dire. Vi chiedo un po’ di comprensione, nel senso che a me dà proprio fastidio questo mangia mangia che c’è sui social, questa fuga di informazioni che spesso e volentieri non riguarda la verità. Ci sono sicuramente delle cose che non mi sono chiare, che non so bene come risolverò, e l’unica cosa che ci tenevo a dire è che se non rispondo alle vostre domande non è per cattiveria ma perché è un momento un po’ così. Vi chiedo scusa se non vi rendo partecipi ma certe cose uno deve un attimo somatizzarle”. Ciò che emerge dai primi filmati insomma è che Giulia non sa ancora bene come muoversi, anche perché Manuel continua a ripetere di non averla tradita nonostante Deianira insista col dire il contrario; starà proprio alla Cavaglià decidere cosa fare, e speriamo prenda la decisione più giusta per lei.

Giulia e Manuel, quale futuro per la coppia di Uomini e Donne?

“Facendo più chiarezza – ha continuato Giulia su Instagram – avrò più risposte anch’io. Mi state chiedendo in tanti come sto: io sto bene perché in generale ho sempre una visione della vita positiva, come vi dicevo, però non lo so, sono un po’ così. In ogni caso – ha poi concluso con una certa sicurezza – ricordiamoci che io non mi strappo mai i capelli per nessuno nella vita, figuriamoci per un uomo”. Parole che fanno molto riflettere, visto che Giulia ci è sembrata davvero cotta di Manuel sin da subito, ma è giusto che sia così: perché deprimersi per un uomo soprattutto se ti ha fatto del male, ammesso che il tradimento ci sia stato davvero? A noi sembra strano che Manuel abbia potuto tradire Giulia perché in fondo a Uomini e Donne ha combinato l’impossibile, talvolta esagerando, pur di conquistarla: perché avrebbe dovuto mandare tutto all’aria, tra l’altro in un locale pubblico? Staremo a vedere come si metteranno le cose, e speriamo davvero che questa storia si risolva nel migliore dei modi: nel caso sarebbe infatti la seconda coppia che scoppia nel giro di pochissimo tempo dalla fine della trasmissione.