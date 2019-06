Angela e Alessio svelano le motivazioni della loro rottura: tutta la verità

Angela Nasti e Alessio Campoli raccontano le motivazioni che hanno fatto sgretolare la loro storia

Sono ormai giorni che si parla e sparla della storia finita tra Angela Nasti e Alessio Campoli. Se l’ex tronista napoletana ha avuto modo di dire la sua sui social in più battute, Alessio invece ha parlato poco. Ma ora, sul Magazine ufficiale di Uomini e Donne, i due ex rivelano le motivazioni che li hanno condotti ad una decisione che molti utenti dei social e appassionati del programma condotto dalla De Filippi hanno definito una bufala. Tutta la colpa infatti viene data alla Nasti, accusata più volte di essersi comportata come Sara Affi Fella. Rispedite al mittente tutte le accuse, la bella partenopea è stata difesa anche dalla sorella Chiara che, nonostante non ami il gossip, è voluta intervenire a sostegno della sorella, con la quale ha un bellissimo rapporto. Ma dopo giorni di dubbi, ora il web saprà la verità su questa storia tanto controversa.

Angela e Alessio: le loro versioni sulla fine della loro storia

Alessio si è detto molto amareggiato e dispiaciuto per il risvolto che la conoscenza con Angela ha preso. Le sue dichiarazioni sono state riprese dalla rivista ufficiale del programma, in cui ha spiegato: “Da parte mia c’erano i presupposti, ma quando che ho capito che le cose non stavano andando come avevo sperato, sono stato il primo a ritenere che fosse giusto chiudere il nostro rapporto“. Campoli poi smentisce che la crisi fosse iniziata già dal famoso viaggio della Nasti insieme alla sua famiglia ad Ibiza, Angela infatti gli ha detto che la vacanza era stata organizzata da tempo per il compleanno del padre: “Ero entrato da tre giorni nella sua vita, non potevo sentenziare questa partenza a pochi giorni dalla scelta!“. Al suo ritorno, poi, Alessio è sceso a Napoli per trascorrere qualche giorno insieme ad Angela, ed ha addirittura dormito a casa del fidanzato della sorella, Ugo. Tutto fino a qui è chiaro. Fino al ritorno dal viaggio a Ibiza, le cose sembravano andare bene, ma l’ex tronista non provava le sue sensazioni.

Angela al ritorno da Ibiza: ecco cosa pensava

“Angela ha manifestato di vedermi strano, di non riconoscere in me la stessa persona che aveva visto all’interno del programma, di non riuscire ad immaginarmi nella sua vita. Ha detto di non sentirsi la stessa e di non volermi attribuire delle colpe. Il nostro primo confronto c’è stato il lunedì sera, ma la chiusura è arrivata martedì scorso […] Ho cercato io il confronto, le ho detto che se le cose stavano così non aveva senso continuare, e lei ha risposto che di aver riflettuto e di star vivendo un momento difficile, e non solo per me“, così ha spiegato Alessio, che sottolinea anche che i suoi sentimenti per Angela stavano aumentando e anzi rifarebbe tutto da capo, nonostante non si trattasse di amore.

La versione di Angela: le sue parole

Ora tocca a Angela, come detto più volte sui social: la Nasti non si è trovata bene con Alessio fuori dal programma. Questa una delle motivazioni che l’ha portata alla rottura finale, anche se dalle dichiarazioni di Campoli, anche lui era d’accordo. Mentre si difende sulle pagine del Magazine, Angela dice a chiare lettere di volersi distaccare dall’immagine della Affi Fella (anche senza fare il suo nome). “Io con tutto questo non c’entro nulla“, specifica ancora. Una polemica senza basi, così la definisce nella sue affermazioni Angela. “La decisione di lasciarci è stata presa da entrambi. Alessio mi ha detto di prenderci una pausa, a quel punto gli ho confessato quello che sentivo. Non voglio dare colpe a nessuno, però posso dire che l’Alessio al di fuori non era la persona passionale e schietta che mi aveva colpito. I miei stessi amici, e la mia famiglia, lo hanno notato“.

Angela e Alessio potranno tornare mai insieme? L’ex tronista frena

Nessun ritorno di fiamma all’orizzonte per Angela e Alessio. L’ex coppia uscita da UeD non potrà mai più tornare insieme. A frenare le speranze dei fan la stessa Nasti: “Ad Alessio voglio bene, ma quando ci siamo conosciuto di più e non è andata“.