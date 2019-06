Uomini e Donne news: le prime parole di Alessio sulla rottura con Angela

Uomini e Donne news su Angela Nasti: le parole di Alessio Campoli

Continua a far discutere la fine della relazione tra Angela e Alessio di Uomini e Donne. Dopo il silenzio durato circa una settimana l’annuncio è arrivato dall’ex tronista del Trono Classico. Che è stata sommersa da critiche per colpa di questa rottura, avvenuta a pochi giorni dalla fine del programma di Maria De Filippi. Angela ha sottolineato che ha provato fino alla fine a far funzionare le cose con il suo corteggiatore ma che alla fine non è scattato quel qualcosa in più che ha permesso alla napoletana di andare avanti. Dopo le spiegazioni di Angela sono arrivate quelle di Alessio (video più in basso), che ha chiarito che il silenzio di questi giorni è dipeso dalla volontà di capire meglio la situazione e provare fino in fondo a far funzionare un rapporto nato sotto le telecamere.

Cosa ha detto Alessio Campoli sulla rottura con Angela Nasti

“Ci siamo spenti l’uno con l’altro, arrivando ad un punto dove io non potevo e non volevo aspettare nessuno ma soprattutto dove Angela non voleva far soffrire nessuno. E io oggi spezzo una lancia in favore di questa persona perché mi ha parlato in maniera chiara quando ci siamo trovati di fronte a un problema!”, ha fatto sapere Alessio Campoli su Instagram. “La mia coscienza è pulita da sempre e non mi serve buttare fango sopra gli altri. Soprattutto non porto rancore a nessuno e non sputo nel piatto dove ho mangiato, quindi non vi aspettate queste cose da me. Voglio tanto bene ad Angela perché per me è un persona importante e lo sarà sempre!”, ha aggiunto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Angela e Alessio addio dopo Uomini e Donne senza rancore

“Siete liberi di fare quello che volete. Ma se non ho buttato fango io sopra nessuno non penso sia giusto che lo facciate voi senza cognizione di causa…e ve lo dico con il cuore”, ha concluso Alessio Campoli. Nelle ultime ore anche Chiara Nasti, sorella di Angela e popolare fashion blogger, ha voluto dire la sua prendendo le difese dell’ex tronista di Uomini e Donne.