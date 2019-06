Uomini e Donne Angela, la sorella interviene: lungo sfogo su Alessio

Uomini e Donne, la sorella di Angela Nasti, Chiara, commenta la bufera che si sta abbattendo sulla ex tronista

Un avera bufera quella che si è abbattuta nelle ultime ore su Angela Nasti, l’ex tronista napoletana che a Uomini e Donne ha scelto il romano, molto amato dal pubblico, Alessio Campoli. Solo nella giornata di sabato 15 giugno, è uscita l’ufficialità sulla rottura dei due. E mentre sui social gli utenti ironizzano su una relazione che non è mai iniziata (Angela e Alessio sono stati insieme pochissime settimane, tanto da non far pensare che fosse un vero fidanzamento) molti altri si lasciano andare a brutti commenti contro la Nasti. Tanto che la sorella Chiara, anche lei influencer e che ricorderete per aver partecipato all’Isola dei Famosi e abbandonarla solo dopo una settimana, ha difeso a spada tratta la sorella con la quale ha un rapporto fortissimo.

Chiara Nasti commenti la rottura tra la sorella Angela e Alessio, il suo commento

Mentre il mondo social e del gossip aspetta le parole di Alessio Campoli, ora interviene nella situazione Chiara Nasti, sorella di Angela. L’influencer si è lasciata andare ad un lungo sfogo pubblicato nelle sue Instagram stories, e non mancano dettagli sulla fine della storia con il bel romano. “Non vorrei immischiarmi ma sono costretta a farlo“, esordisce Chiara sui social. “Si sta dando così tanto peso a questa cosa, tanto da paragonarla ad altre persone (Sara Affi Fella) che non è come state dicendo. Mia sorella non ha preso in giro la redazione, è uscita con un ragazzo che appena gli è stato presentato il problema ha accettato con comodo la situazione. Quindi io non capisco perchè tutte queste colpe devo ricadere su mia sorella. E perché una persona si deve trovare bene per forza con un’altra persona che poi tra l’altro, a mia sorella prendere 300 mila like come fanno tutti quando escono dal programma, conveniva molto di più. Certi comportamenti che uno assume da quel contesto, sono dovuti anche dal pubblico da casa“.

Chiara Nasti difende la sorella e ammette su Alessio: “Era il mio preferito“

Il lungo sfogo di Chiara Nasti arriva di domenica mattina, dopo la diffusione della notizia della rottura tra la sorella e Campoli. Mentre Chiara sottolinea il fatto che non ama la tv, che non le piace apparire sulle pagine di gossip e che ha dovuto accettare la scelta di Angela di prender parte a UeD, spiega anche: “Anche io la pensavo come voi! Quella persona (Alessio) era il mio preferito e speravo tanto che scegliesse lui. Ma se una volta che esci dal quel programma, mia sorella ha riscontrato delle differenze, che ho notato anche io, e con questo non sto dicendo che è una cattiva persona anzi, ma non mi ha dato la stessa impressione come me l’aveva data all’interno della trasmissione“. Poi la Nasti chiarisce, dice di non aver visto tutto l’interesse che Alessio professava per Angela una volta spenti i riflettori e le telecamere. Cosa sia successo tra i due ancora non lo sappiamo. Per avere una visione migliore dovremmo conoscere anche la versione di Campoli, che qualcosa ci dice che arriverà presto.

Chiara Nasti frecciatina a Alessio? “Io le direi quattro parole“

Il discorso di Chiara poi si conclude con una frecciatina ad Alessio? L’influencer spiega che prima dell’amore dovrebbe esserci il bene e che se una persona ci tiene a te, sarebbe opportuno intervenire. Si tratta di una frecciatina ad Alessio, che per ora non ha ancora commentato la vicenda?