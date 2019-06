Angela Nasti e Alessio si sono lasciati? Lo spiffero. Mennoia: “Basita”

By

Angela Nasti e Alessio Campoli al capolinea? Lo spiffero (“Pare che oggi si siano ufficialmente lasciati”), le parole dell’ex tronista (“Niente su cui riflettere”) e quelle di Raffaella Mennoia (“Sono basita”): caos sul web

Scoppia il caos attorno ad Angela Nasti. In queste ore, sul web, sta rimbalzando ovunque la notizia secondo cui la sua storia con Alessio Campoli sarebbe ufficialmente finita. I due, che sono stati protagonista dell’ultima edizione di Uomini e Donne e che si sono scelti poco tempo fa, avrebbero già chiuso la relazione. Sulle pagine Instagram sta piovendo di tutto. Ad accendere ulteriormente il gossip sono state anche alcune parole scritte da Angela in risposta a una fan. Inoltre è giunto anche un commento interessante di Raffaellla Mennoia, storico braccio destro di Maria De Filippi e autore del programma di Canale 5.

Il sempre informato profilo Instagram Gossiptvofficial titola addirittura un post in cui sono ritratti Angela e Alessio con un lapidario “Si sono lasciati”, scrivendo che “dopo la scelta avvenuta qualche settimana fa negli studi di Uomini e Donne, pare che Angela abbia chiesto una pausa ad Alessio. I due, oggi, pare si siano ufficialmente lasciati.” Dunque? Che succede? Poche ore fa sono giunte anche alcune parole alquanto curiose della stessa Nasti, che ha risposto a una fan che, visto l’ultimo post dell’ex tronista in vacanza, chiedeva se fosse a Capri per una pausa di riflessione. “Non c’è niente su cui riflettere, ma solo relax”, la replica fulminea di Angela che ha scatenato i commenti di altri follower. Alcuni le hanno chiesto di smentire la news sulla fine della love story con Alessio, ma al momento tutto tace.

Raffaella Mennoia: il commento sulla vicenda

Un altro commento curioso sulla vicenda è quello che ha scritto Raffaella Mennoia. A intercettarlo un altro profilo Instagram, Curiosità Tv. “Io sono basita”, ha scritto l’autrice storica dello show, dopo che un utente le ha domandato se stesse leggendo che cosa stesse accadendo attorno alla Nasti e ad Alessio. Si attendono dichiarazioni dei diretti interessati. Intanto sono tantissimi quelli che credono che si stia materializzando lo spettro di un Sara Affi Fella bis, paragonando Angela alla ragazza di Venafro.