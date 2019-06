Angela Nasti come Sara Affi Fella? Piovono accuse sulla scelta di Alessio, lei sbotta

Uomini e Donne, Angela Nasti criticata dopo la scelta di Alessio Campoli

Angela Nasti e Alessio Campoli stanno insieme da circa dieci giorni. La scelta della tronista a Uomini e Donne è ricaduta sul romano, che ha preferito a Luca Daffrè, ma evidentemente i fan di quest’ultimo non credono alla scelta fatta dalla tronista. Anzi, ex tronista. Eppure, durante le scelte di Andrea e Giulia, Angela e Alessio sembravano uniti e sereni. Cosa sarà successo allora, per spingere tanti a non credere a questa scelta? Il fatto che i due non abbiano postato foto insieme e che lei sia in vacanza a Ibiza con la famiglia. A queste persone sarà utile sapere che il viaggio della famiglia Nasti era già in programma e che inizialmente doveva esserci nell’ultima settimana di maggio.

Angela Nasti come Sara Affi Fella? L’ex tronista si difende dalle accuse

Era stato rimandato proprio perché coincideva con la scelta di Angela: a spiegare tutto è stata sua sorella, Chiara. Forse neanche questa spiegazione fermerà i tanti haters a scagliarsi contro Angela Nasti. Addirittura c’è chi l’ha paragonata a Sara Affi Fella, accusandola di aver finto e di aver fatto una scelta alla ricerca del celebre business. Su Instagram, la Nasti ha deciso di rispondere a un commento del genere. Ecco cosa ha scritto: “Ma quanta bassezza nell’usare il nome di una ragazza per insulto? Ma non vi siete stancati? Ma siate un po’ più originali! La scelta televisiva, come dici tu, avrebbe dovuto prevedere come diretta conseguenza lo sbandierare a destra e sinistra notizie su noi due! Siete curiosi o solo gelosi?”.

Angela e Alessio, la tronista difende la sua scelta: “Avrei potuto pubblicare foto per like facili”

Già un giorno fa, a dire il vero, era intervenuta per difendere la sua scelta a Uomini e Donne e la sua relazione con Alessio Campoli. A un altro commento pieno di accuse, lei ha risposto in questo modo: “Se avessi pensato a voler fare ‘business’ avrei potuto tranquillamente pubblicare una foto con lui e prendere like facili, stai sicura ne ho abbastanza di foto insieme, ma io non agisco sulla base dell’opinione di quelli come te che pensano di sapere in qualche modo tutto di due persone basandosi su quante foto, quante frasi dedicate su Instagram. Sveglia ragazze, bisogna conoscersi, viversi e poi pubblicare foto per dimostrare a voi dove siamo arrivati!”. Di sicuro Angela non intendeva colpire coppie come Andrea e Natalia, che invece si mostrano sui social e già viaggiano insieme per lavoro.