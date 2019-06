Andrea e Natalia news, convivenza in arrivo e nuove parole su Klaudia

Andrea e Natalia dopo Uomini e Donne si raccontano: la coppia al settimo cielo

Andrea e Natalia stanno insieme da una settimana e oggi hanno approfittato di una pausa per rispondere alle domande dei fan. Sempre grazie alla funzione messa a disposizione da Instagram, i protagonisti di Uomini e Donne, come tutti, hanno la possibilità di essere sempre in contatto diretto con i fan. E quale modo migliore di rispondere direttamente alle loro curiosità? Lo hanno fatto Andrea e Natalia oggi. La coppia ha ingannato il tempo raccontandosi ai fan, rivelando qualche chicca e parlando un po’ di tutto. Innanzitutto, hanno detto che tutto procede per il meglio, anzi Andrea e Natalia insieme stanno ancora meglio di quanto potessero immaginare. La realtà ha superato le loro aspettative! D’altronde, come hanno detto, si sono scelti sin dalla prima volta che i loro sguardi si sono incrociati.

Andrea e Natalia a Temptation Island? La coppia risponde e rivela: “Tutto al di sopra selle aspettative”

Si godono il tempo insieme: “Vogliamo stare più tempo possibile insieme e… Per il momento non ci vogliamo separare, ecco qua”. Non litigano mai e per questo ora non sentono il bisogno di partecipare a Temptation Island: a chi glielo ha chiesto, infatti, hanno risposto con un no in coro! Come sono stati i primi momenti senza telecamere? Lo ha raccontato Andrea: “All’inizio è stato un po’ strano, però vi posso garantire che adesso tutto va al di sopra delle aspettative. Molto molto meglio di quello che ci aspettavamo”. La coppia era fuori Italia per un lavoro di Zelletta, ma oggi erano già di ritorno e domani Andrea conoscerà la famiglia di Natalia. Lei, come già saprete, ha già conosciuto i Zelletta: “Io vado d’accordissimo con tutta la sua famiglia e sua sorella è fantastica”, ha detto.

Andrea e Natalia dopo Uomini e Donne vanno a convivere? Intanto lei parla di Klaudia

Convivenza in arrivo? Su questo sembrano avere le idee abbastanza chiare: “Ci abbiamo pensato. Per adesso stiamo a casa mia. A settembre si vedrà”. Andrea divide la casa a Milano insieme a un amico, ma da domani saranno in tre! Un fan ha chiesto a Natalia se dopo la scelta ha cambiato idea su Klaudia. La fidanzata di Andrea Zelletta ha risposto così: “Klaudia è sempre stata sé stessa, non ho mai pensato che era falsa. Ognuno ha il suo modo di essere. Io spero che lei sarà felice e troverà l’amore”. C’è da dire che anche Klaudia ha speso belle parole sulla coppia. Un’ultima curiosità? Natalia ha salvato il numero di Andrea in rubrica chiamandolo “Principino”; lui, invece, ha optato per il classico “Amore mio”.