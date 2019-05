Klaudia Poznanska dopo la scelta in lacrime, lo sfogo dietro le quinte

Uomini e Donne, Klaudia Poznanska dopo la scelta si sfoga con la redazione

Klaudia Poznanska dopo la scelta non smette di stupire. Il suo sfogo subito dopo la fine della sua avventura a Uomini e Donne è proseguito sulla stessa riga delle belle parole che ha speso in studio per Andrea Zelletta, nonostante lui abbia preferito Natalia a lei. Klaudia nel corso del trono ha saputo conquistare l’affetto del pubblico, oltre che quello della redazione e dello stesso tronista. Purtroppo, Andrea è rimasto colpito da Natalia sin dalla prima volta che l’ha vista, corteggiandola pure se lei era ancora in ballo nel trono di Ivan Gonzalez, quindi forse era difficile distoglierlo. Magari questa consapevolezza ha aiutato Klaudia a reagire come ha reagito, lasciando il segno nel pubblico di Uomini e Donne. La giovane è stata composta, gentile e affettuosa nel salutare il tronista: ha speso delle belle parole per lui e non è successo molto spesso in passato.

Klaudia dopo Uomini e Donne, lo sfogo da non scelta: “Non posso prendermela con lui”

Qualcuno sui social ha detto che è stata più bella la non scelta di Klaudia che la scelta di Natalia. Le emozioni che molti hanno provato quando Andrea e Klaudia si sono salutati sono state tante. E grazie a un video su WittyTv abbiamo visto anche cosa è successo dopo la scelta: Klaudia ha affidato alla redazione il suo primo sfogo. Queste le sue parole: “Quello che ho sentito di dire ho detto. Ho provato a prepararmi qualcosa, ma io come sempre devo essere spontanea. Come sono sempre stata. È una persona che ho qui [nel cuore ndr] e rimarrà qui, per sempre. Ci sono tanti ricordi… Quando siamo stati a Taranto, ho tutte le foto. Me le guardavo tutti i giorni. Spero che lui faccia una bella scelta, non posso prendermela con lui”. Klaudia dopo Uomini e Donne ha lasciato chiaramente intendere che si aspettava di non essere la scelta. Ha raccontato infatti di essere arrivata agli studi con uno stato d’animo molto negativo: “Immaginavo. Io sono una persona molto negativa. Quindi dalla prima esterna che ho fatto con lui lo ero. Anche oggi, non sono arrivata qui dicendo magari c’è una speranza che mi sceglie, ma pensando secondo me non mi sceglie. Tutte le cose che mi ha detto bene o male le pensavo anche io, che potesse dirmele. Va bene così”.

Klaudia tronista a Uomini e Donne dopo non essere stata scelta da Andrea?

Nel video di Klaudia dopo la scelta si vedono anche alcune immagini dei momenti prima di entrare in studio. In puntata sembrava rassegnata a ciò che stava per succedere, questa è stata l’impressione che ha dato. E infatti prima che tutto iniziasse aveva detto: “Ho un’ansia, non l’ho mai avuta in quattro mesi. Vorrei scappare, andare da qualche parte da sola. Io spero in bene. Se non ci credo io, non può crederci nessun altro. Quindi…”. Adesso tutti i fan della ragazza, ma un po’ tutti coloro che seguono il programma, si aspettano di vedere Klaudia tronista a Uomini e Donne a settembre!