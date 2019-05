Trono Classico, Andrea non sceglie Klaudia: lacrime e parole importanti

Trono Classico, Andrea Zelletta non sceglie Klaudia Poznanska: lei commuove tutti

Andrea Zelletta a Uomini e Donne sceglie Natalia Paragoni. Una scelta per molti scontata, ma per altri troppo emozionante. Intanto, Klaudia Poznanska si ritrova a essere, dunque, la non scelta del bel tronista. La corteggiatrice ha lottato molto per ottenere l’attenzione di Andrea. Un percorso travagliato quello di Klaudia, che si è sempre lasciata andare per riuscire a mostrare tutta se stessa. In questi mesi, la Poznanska è entrata nel cuore dei telespettatori, ma anche dei presenti in studio. Impossibile non notare i presenti commossi di fronte a questa non scelta. Gianni Sperti ci tiene a precisare che questa sembra essere la non scelta più bella mai vista. Infatti, a versare lacrime di profonda tristezza non è solo Klaudia. Anche lo stesso Zelletta non riesce a trattenere la commozione. Il tronista si lascia completamente andare mostrando tutta la sua emozione nel sentire la Poznanska rispondere alle sue parole. La corteggiatrice non si arrabbia, anzi, esprime parole molto belle nei confronti di Andrea.

Klaudia sarà sicuramente rimasta delusa di fronte la decisione finale presa da Andrea. Eppure la Poznanska preferisce concludere questa esperienza nel miglior modo possibile, esprimendo i suoi reali sentimenti e mettendo da parte la rabbia. “Ho voluto scendere queste scale perché volevo mettermi in gioco. Le prime volte mi incuriosiva la tua bellezza. Ma poi la tua bellezza passava in secondo piano, perché subentrava il tuo carattere”, confessa la bella corteggiatrice, che ammette di essersela presa più volte anche con le sue rivali per gelosia. In lacrime, Klaudia continua, commuovendo tutti: “Qua dentro sono cresciuta. Non ti posso volere male, perché sarei un’ipocrita. Ti voglio tanto bene”.

Trono Classico, Andrea e Klaudia in lacrime: parole importanti

“Ti auguro che lei ti dica di sì, che uscirete insieme, che starete bene”, conclude Klaudia prima di salutare tutti e lasciare lo studio. Le parole che le riserva Andrea, prima di scegliere Natalia, sono altrettanto forti. Il tronista, in lacrime, ammette che non dimenticherà mai il percorso vissuto con Klaudia. Qualunque cosa accadrà, Zelletta è sicuro che ricorderà la loro conoscenza con il sorriso, perché le vuole davvero bene.