Andrea Zelletta, la scelta è Natalia Paragoni: lei risponde di sì

Andrea Zelletta sceglie Natalia Paragoni a Uomini e Donne

A Uomini e Donne, dopo un percorso travagliato e lungo, Andrea Zelletta fa la sua scelta. Il giovane tronista, dopo Angela Nasti, lascia il programma. Come prevede il programma, anche lui deve fare una scelta tra le sue corteggiatrici, Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska. Un’esperienza molto forte quella di Andrea, come annuncia Gianni Sperti. Quest’ultimo ci tiene, infatti, a inizio puntata spendere due parole per il Zelletta, rivelando che è riuscito a far vivere a tutti delle puntate piene di emozioni. Dopo questa lunga esperienza, Andrea sceglie Natalia. Entrambi hanno dovuto lottare per il loro rispettivo interesse. Ora dimostrano che questa lotta è davvero valsa la pena. Un discorso emozionante quello che il Zelletta fa alla corteggiatrice scelta, la quale però spera di avere subito la sua scelta. Impossibile non notare la sua preoccupazione, poiché teme di poterlo perdere. E, invece, Andrea conferma le ipotesi dei telespettatori, lasciando il programma insieme a Natalia.

Fino all’ultimo secondo i telespettatori hanno il dubbio su chi Andrea potrebbe scegliere. Sicuramente il nome più in vista sui social è sempre stato quello di Natalia. Sebbene Andrea, si sia spesso lasciato andare anche con Klaudia, il pubblico sembra aver creduto sempre nel forte interesse di Andrea nei confronti della Paragoni. Ricordiamo che quest’ultima ha concluso il suo percorso in Villa con Ivan Gonzalez, proprio per continuare la sua esperienza nel programma con Zelletta. Sono diverse le discussioni che, in studio e in esterna, Andrea ha dovuto affrontare. I suoi atteggiamenti non sono mai stati apprezzati da entrambe le corteggiatrici, tra lacrime e baci appassionati.

Andrea Zelletta, la sua scelta è Natalia Paragoni: la nuova coppia del Trono Classico

Dopo Angela Nasti, arriva la scelta anche di Andrea. “Il mio cuore oggi fa un nome, fa una strada e mi piacerebbe dire questo nome come lo dice questa persona importante per me che si trova qui, mio nonno”, confessa Zelletta per dire ufficialmente a Natalia che è la sua scelta. Lei si alza immediatamente in piedi e risponde di sì baciandola. I petali rossi scendono così anche per questa nuova coppia del Trono Classico, mentre i fan della Paragoni festeggiano.