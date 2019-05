Angela Nasti, la scelta è Alessio Campoli: grande sorpresa

Angela Nasti sceglie Alessio Campoli: la scelta a Uomini e Donne sorprende tutti

Petali rossi per Angela Nasti a Uomini e Donne. In diretta nello studio, dove si è ritrovato a versare anche lacrime, fa la sua scelta tra Luca Daffré e Alessio Campoli. I telespettatori sono con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo, ma anche gli stessi corteggiatori. Entrambi si sono mostrati molto interessati ad Angela, che si mostra particolarmente ansiosa. Infatti, a inizio puntata Maria De Filippi fa presente alla Nasti che è possibile anche ricevere come risposta un “no”. A grandissima sorpresa Angela ha scelto Alessio! Pochi si sarebbero aspettati di vedere la tronista lasciare il programma insieme a Campoli. La maggior parte erano ormai convinti che la sua scelta sarebbe ricaduta sul corteggiatore che sin da subito sembrava averla colpita, Luca. E, invece, Angela riesce ora a sorprendere proprio tutti. Proprio lei, prima della Villa, aveva confessato che non sarebbe stata scontata. E, infatti, la sua scelta risulta abbastanza inaspettata, ma molto gradita dal pubblico. Ovviamente Alessio risponde di sì!

Sono stati tanti gli ostacoli che la tronista si è ritrovata a superare durante questa esperienza nel programma. Ricordiamo che non è stata poi così amata dal pubblico, sebbene una bella fetta l’abbia comunque sostenuta. Spesso è stata criticata per i suoi atteggiamenti, probabilmente fraintesi un po’ da tutti. Maria l’ha sempre capita e ha tentato spesso di spiegare il suo punto di vista. Sono state anche diverse le discussioni avute con Giulia Cavaglia, per le quali Angela si è mostrata in lacrime. Le due troniste sono poi riuscite a trovare l’armonia, tanto da mostrarsi nel corso delle ultime puntate molto complici.

Angela Nasti sorprende tutti: Alessio Campoli risponde con un bel sì

“Oggi sei tu la mia scelta”, rivela Angela commossa ad Alessio. Quest’ultimo afferma di non avere molte parole ma dire, ma poi dopo un lungo discorso risponde positivamente: “Ho sempre seguito lo stomaco e il cuore. Siamo molto simili, non siamo uguali. Nonostante i tuoi mille difetti. Ora te lo chiedo io dopo tre mesi, vuoi baciarmi?” E così si forma una nuova coppia del programma: Angela e Alessio!