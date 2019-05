Angela Nasti scelta, la sorella Chiara in studio? Intanto rivela: “È abbastanza agitata”

Uomini e Donne, Angela Nasti vicina alla scelta: parla la sorella Chiara

Angela Nasti è vicina alla scelta a Uomini e Donne e oggi è arrivato a sorpresa il sostegno della sorella Chiara. Un sostegno pubblico s’intende, perché di sicuro nel privato non sarà mancato in questi mesi. Chiara Nasti, nota fashion blogger, non si è mai esposta sui social network o altrove sul trono della sorella Angela. Le ha lasciato fare il suo percorso senza rischiare che lo facesse nella sua ombra. Oggi, infatti, Angela è per tutti la tronista di Uomini e Donne e non più solo la “sorella di”. Ma veniamo alla scelta! Che è sempre più vicina. Chiara Nasti ci sarà a Uomini e Donne, a darle supporto durante la scelta?

Trono Classico, Chiara Nasti sulla sorella Angela: “L’ho vista abbastanza esaurita e agitata”

Dalle parole di Chiara possiamo supporre di sì! Ha parlato infatti di un viaggio a Ibiza con la famiglia rimandato… e indovinate perché? Proprio a causa della scelta di Angela Nasti! Ecco le parole della sorella: “Mercoledì ci sarà la scelta della mia sister finalmente! Finalmente perché l’ho vista abbastanza esaurita in questo periodo, abbastanza agitata”. Oltre a farci sapere quindi che la tronista è agitata in vista della sua scelta, ci ha dato indizi sulla possibile presenza della famiglia Nasti in studio. Tuttavia, il viaggio potrebbe essere stato rimandato anche solo per sostenere Angela dietro le quinte, per cui tutto è da vedere. Chiara ha poi aggiunto altro sui mesi in cui Angela è stata a Uomini e Donne, e soprattutto riferito agli ultimi giorni prima della scelta!

Angela Nasti sceglierà Luca o Alessio? Non manca il sostegno della sorella Chiara

Ecco cosa ha detto: “Una delle cause per cui non mi avete visto molto presente in questi giorni è proprio per questo. Le sono stata molto vicino. Poi sapete che mi sono fatta sempre da parte, senza commentare nulla, al massimo mezza volta. Comunque tutto tranquillo, la guarderete?”. Chi sceglierà Angela tra Luca e Alessio, secondo voi? Ricordate, infine, che le scelte saranno in diretta!