Uomini e Donne anticipazioni scelte, le date: ecco quando sceglieranno i tronisti

Uomini e Donne, le anticipazioni sulle scelte: le ultimissime sui tronisti 2019

Le scelte di Uomini e Donne stanno per arrivare su Canale 5. Le ultime anticipazioni del Trono Classico rivelano anche date e giorni dei tronisti, ovvero chi sceglierà e quando. L’ordine potrebbe variare nei prossimi giorni, ma per ora sono trapelate le prime indiscrezioni anche facendo fede all’ordine in cui i tronisti sono stati in villa con i corteggiatori. Giulia Cavaglià, Andrea Zelletta e Angela Nasti infatti hanno già trascorso due giorni nell’ormai celebre villa. Le immagini verranno mostrate nel giorno in cui andrà in onda la loro scelta, forse in versione ridotta rispetto a ciò che abbiamo visto con la puntata serale della prima parte di stagione. Di sicuro, però, verranno mostrate le fasi cruciali che hanno portato i tronisti alla loro scelta.

Scelte Uomini e Donne: le date e l’ordine in cui sceglieranno i tronisti

Come già saprete, per le queste scelte di Uomini e Donne 2019, Maria De Filippi e la sua squadra hanno pensato bene di farle in diretta! Non saremo quindi in grado di darvi nessuno spoiler su chi saranno i fortunati, ma seguiremo tutto insieme in diretta, nell’orario normale di messa in onda del programma. Le puntate dedicate al Trono Classico questa settimana dunque saranno tre: un giorno per ogni tronista. Come ha fatto sapere Il Vicolo delle News, la prima a scegliere sarà Giulia Cavaglià, mercoledì 29 maggio. A seguire vedremo Andrea Zelletta il 30 maggio e infine Angela Nasti il 31 maggio. Questo è stato anche l’ordine delle ville. I giorni delle scelte potrebbero variare, come vi abbiamo già detto in apertura, ma pare che sia quasi certa la scelta di Andrea per giovedì.

Anticipazioni Uomini e Donne, le possibili scelte dei tronisti

Se qualcosa dovesse cambiare, ovviamente, vi terremo aggiornati. Ma adesso ci chiediamo: non avendo anticipazioni di Uomini e Donne sulle scelte, quali finali aspettarci dalle dirette? Le coppie che potrebbero formarsi secondo molti, stando a ciò che si legge sul Web e sui social, sono queste: Angela e Luca, Andrea e Natalia, Giulia e Giulio. Ci saranno dei colpi di scena? Mai dire mai…