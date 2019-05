Uomini e Donne anticipazioni scelte, cambia tutto: saranno in diretta?

Uomini e Donne, le ultime anticipazioni sulle scelte: cambia tutto per le registrazioni

Quando verranno registrate le scelte del Trono Classico? Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne nascono un cambiamento di programma. Potrebbero esserci quindi nelle novità per le scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta. Se fino a qualche giorno fa pensavamo che sarebbero state registrate tutte e tre insieme lunedì 27 maggio, la notizia di oggi parla di altri giorni. Come fa sapere Il Vicolo delle News, le scelte di Uomini e Donne verranno registrate in tre giorni diversi, negli ultimi tre giorni del mese di maggio. Queste nuove anticipazioni possono essere lette sotto diversi punti di vista, su cui andremo a riflettere nei successivi paragrafi.

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco quando verranno registrate le scelte di Andrea, Giulia e Angela

Solitamente, Uomini e Donne chiude la stagione mandando in onda le puntate nell’ultima settimana di maggio. Se le scelte verranno registrate il 29, 30 e 31 maggio allora la messa in onda andrà avanti per un’altra settimana? Se così fosse, Uomini e Donne terminerebbe il 7 giugno. C’è chi pensa che Maria De Filippi potrebbe sperimentare una nuova formula per le scelte di Andrea, Giulia e Angela. Quale? La diretta: niente registrazioni, ma tutto avverrebbe in diretta per permettere al programma di terminare a fine mese. Sarebbe decisamente un esperimento interessante, in più permetterebbe agli appassionati di godersi il momento senza sapere in anteprima cosa succederà. Niente anticipazioni, niente spoiler: scopriremmo le scelte in diretta, un po’ come è successo con Paolo Crivellin. La sua scelta, infatti, era stata registrata ma con estrema riservatezza: non era trapelata nessuna anticipazione.

Uomini e Donne anticipazioni, le scelte saranno in diretta?

Quale sarà l’ipotesi che rispecchia ciò che ha in mente la redazione di Uomini e Donne? Che potrebbe anche stupirci con un’ulteriore piano d’azione, ovviamente. Noi resteremo vigili sull’argomento e vi terremo aggiornati con tutte le anticipazioni sulle scelte di Uomini e Donne che trapeleranno dal Web. Non resta che attendere e continuare a fare il tifo per la coppia che più shippate!