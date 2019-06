Manuel e Giulia news, lui confessa: “Volevo vedere fino a che punto…”

Nessun tradimento di Manuel Galiano ai danni di Giulia Cavaglia: tutto bene quel che finisce bene?

Manuel Galiano non ha tradito Giulia Cavaglia: ha dalla sua una prova che dimostra la sua “innocenza”. Nella serata del famoso “bacio a un’altra ragazza”, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva una maglia nera, non bianca, come quella del ragazzo del video pubblicato come Instagram story da Deianira Marzano. Ma perché Manuel ha aspettato così tanto tempo per la smentita? C’è un piano preciso che ha voluto attuare, che ha coinvolto – a sua insaputa – anche Deianira, che aveva lanciato lo scoop sulla coppia di Uomini e Donne. Manuel ha resistito alle critiche affilate, fino a quando…

Uomini e Donne news, Manuel attacca Deianira La Terribile

Claudia Dionigi aveva parlato del presunto tradimento di Manuel… tradimento che non ci sarebbe mai stato, come ha spiegato il diretto interessato su Instagram: “Eccomi qua, ragazzi. Scusate la mia assenza, ma ho preferito vedere fino a che punto sarebbero arrivati la Signora di Plastica e Mr Morto di Fama pur di racimolare un po’ di audience. Ho preferito ricevere insulti e fango in faccia per giorni pur di aspettare il vostro primo passo falso per poter dimostrare quanto piccole e cattive possono essere le persone che provano soddisfazione nel recare dolore altrui inventando storie”.

Manuel Galiano spiega perché non è lui il ragazzo del “video del tradimento”

Manuel Galiano di Uomini e Donne ha spiegato perché non era lui il ragazzo del video: “Mia cara Plasticona, hai appena pubblicato l’ennesima storia contro di me dove supponi che il famoso ragazzo del video che bacia una ragazza al Pacha, alla serata di J Balvin, e che indossava una polo bianca sono io. Purtroppo per te indossavo una maglia nera quella sera”. Ma perché Giulia Cavaglia non ha pubblicato ancora nulla sulla questione e ha invece lasciato un messaggio che ha allarmato i suoi fan? Diamole il tempo per riordinare i pensieri…