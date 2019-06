Giulia Cavaglia volta pagina? Strano messaggio sulla sua vita

Giulia e Manuel news, la rottura è avvenuta davvero?

Cos’è successo davvero tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano? Nessuno sa per certo se hanno affrontato davvero la crisi e se si sono lasciati, ma ci sono degli indizi, disseminati qua e là, che farebbero proprio capire che per la loro neonata relazione non ci sarebbe più nulla da fare. Una rottura in tempi record? A Uomini e Donne, Manuel era rimasto totalmente stregato dalla bellezza dell’ex tronista ma, conclusa l’esperienza televisiva, qualcosa potrebbe essere cambiato e l’ultimo messaggio pubblicato da Giulia Cavaglia su Instagram fa ben intendere la sua voglia di voltare pagina. Non basta: ha commentato anche i messaggi di alcuni follower con cui le hanno detto di stare dalla sua parte.

Giulia Cavaglia scrive su Instagram: nuovo capitolo della sua vita (senza Manuel)?

Si sta parlando da diverse ore di una vera crisi e che Manuel sarebbe stato beccato con un’altra ragazza lontano dall’Italia. Sarà davvero così? Bisogna ammettere che l’ultimo feed di Instagram pubblicato dall’ex tronista di Uomini e Donne ha preoccupato – e non poco! – tutti i suoi fan: “Prometto a me stesso la felicità. Senza limiti, gustare tutto quello che dà“. Pare proprio che Giulia Cavaglia abbia intenzione di cominciare un nuovo capitolo della sua vita senza perdere mai quell’entusiasmo che possiede sin da quando era bambina.

Manuel e Giulia si sono lasciati? Per i fan della ragazza sì

I commenti dei follower non sono tardati ad arrivare: “Hai sbagliato a sceglierlo sin dall’inizio!”; “Grande, Giulietta! Sappi che io sarò sempre dalla tua parte”; “Ma vuoi mettere cosa eravate tu e Giulio?”; “Prendersi cura di sé stessi… poi magari degli altri!”; “Meriti di essere felice”; “Mi dispiace, meriti di meglio”. E uno in particolare ci ha colpiti… questo: “Mi si stringe il cuore, Giugi”; Giulia ha risposto con una serie di cuoricini. Una prova dell’avvenuta rottura con Manuel? Nell’attesa, vi possiamo dare nuovi aggiornamenti sulla crisi di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, un’altra coppia di Uomini e Donne!