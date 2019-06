Uomini e Donne, Manuel Galiano con un’altra? La segnalazione

Uomini e Donne, la segnalazione su Manuel Galiano: i fan di Giulia Cavaglia preoccupati

Manuel Galiano sarebbe stato beccato con un’altra ragazza a Ibiza. Questa è la segnalazione che Deianira Marzano fa questa mattina sull’ex corteggiatore di Uomini e Donne. L’influencer su Instagram torna a parlare del fidanzato di Giulia Cavaglia, a seguito di un presunto video che lo vedrebbe scambiarsi un bacio con un’altra ragazza. Secondo quanto racconta Deianira, in un filmato condiviso da un amico di Manuel, alcuni utenti avrebbero notato il tradimento. L’influencer fa presente, dopo aver pubblicato lei stessa le immagini, che il video sarebbe stato eliminato in queste ore. Nel filmato è possibile vedere un ragazzo scambiarsi un bacio con una ragazza, all’interno di un locale. Deianira sembra certa che si tratti proprio di Manuel. L’influencer racconta che molti suoi follower avrebbero notato la somiglianza tra la sagoma ripresa e Galiano. Ricordiamo che il fidanzato di Giulia, al momento, si trova a Ibiza con i suoi amici. Un viaggio inaspettato per i fan della coppia, che si mostrano particolarmente preoccupati in questi giorni.

Il pubblico, non appena ha visto Manuel partire senza la sua Giulietta, sono andati decisamente in panico. Poco dopo, lo stesso Galiano ha deciso di smentire la presunta crisi con l’ex tronista. Sebbene sia accaduto ciò, ecco che oggi Deianira lancia una segnalazione che potrebbe preoccupare ancora di più i fan della coppia del Trono Classico. Non possiamo di certo confermare che Manuel si sia scambiato un bacio con un’altra ragazza, visto che nel filmato di Deianira non si vede affatto il viso. Ma a detta dell’influencer, la sagoma del ragazzo sarebbe molto simile a quella di Galiano. Ma non solo, la Marzano ora invita l’ex corteggiatore a fare chiarezza con i suoi fan, smentendo o confermando tale segnalazione.

Uomini e Donne, Giulia e Manuel in crisi? Deianira lancia la segnalazione sull’ex corteggiatore

Sempre secondo quanto dichiara Deianira, il video sarebbe stato cancellato da un amico di Manuel. Il presunto filmato è, però, ancora disponibile nelle Stories di Instagram dell’influencer. Quest’ultima ammette di aver ricevuto diverse segnalazioni dai suoi follower in queste ultime ore, che riguarderebbero proprio Giulia e Manuel. Non ci resta che attendere per conoscere la verità dei fatti.