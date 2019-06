Giulia e Manuel in crisi? Galiano vola a Ibiza e preoccupa i fan: la verità

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano hanno litigato? I fan della coppia assaliti dai dubbi

I fan sono in cerca di news su Giulia e Manuel dopo che i due si sono separati per le vacanze. Non vi sarebbe assolutamente nulla di male se un ragazzo fidanzato, o una ragazza fidanzata, decide di fare una vacanza con gli amici. Tuttavia, il pubblico di Uomini e Donne è particolarmente suscettibile quando si tratta di viaggi a Ibiza. La prima a volare sull’isola dopo la scelta fu Sara Affi Fella e sappiamo bene come è andata a finire con Luigi Mastroianni, che aveva scelto in studio. Ma la stessa Angela Nasti ha fatto un viaggio a Ibiza con la famiglia prima di chiudere la sua storia con Alessio Campoli. Insomma, per qualcuno Ibiza sarebbe un chiaro indizio del fatto che la coppia sta per rompersi. Pare non sia questo il caso di Giulia e Manuel, però.

Uomini e Donne, Giulia e Manuel in crisi? La verità

Va detto che già nei giorni scorsi i fan hanno notato un certo distacco fra i due, almeno sui social network, rispetto ai primi giorni. Poi Manuel è partito per Ibiza con gli amici, per questo gli sono arrivate domande su Giulia Cavaglià quando ha attivato la funzione su Instagram. Gli hanno chiesto se ha litigato con Giulia, ma lui ha chiarito: “No! Tranquilli ragazzi”. E poi ha anche detto di sentire la mancanza della fidanzata. Magari faranno una vacanza insieme più in là, ma stando a ciò che ha detto Manuel non dovrebbero esserci brutte sorprese al suo rientro da Ibiza. Tra Giulia e Manuel dopo Uomini e Donne tutto procede per il meglio, insomma. Mentre Giulio Raselli ha provato a distrarsi partecipando come tentatore a Temptation Island, la coppia che si è formata a suo discapito pare aver trovato il proprio equilibrio.

Manuel e Giulia news, le ultimissime dopo Uomini e Donne

Manuel e Giulia hanno sempre avuto la sensazione di essere fidanzati da tempo e di essere ormai una coppia collaudata, per cui i fan non hanno motivo di preoccuparsi per ora. Magari il viaggio con gli amici era già organizzato, ancor prima che Giulia arrivasse a una scelta. Intanto, un ex corteggiatore della Cavaglià ha confessato che sarebbe tornato da lei…