Uomini e Donne news, Flavio voleva tornare da Giulia: “Non lo sa nessuno”, la verità

Uomini e Donne, Flavio Barattucci fa una confessione davvero inaspettata su Giulia Cavaglià!

Le news di Uomini e Donne del giorno sono scoppiettanti! Flavio Barattucci è un ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e lo ricorderete senz’altro bene, perché la tronista aveva dei dubbi sul suo conto che coinvolgevano un’altra ex corteggiatrice. Il giovane è apparso per la prima volta a Uomini e Donne in veste di amico di Valentina Galli, quando arrivò una segnalazione sulla corteggiatrice a Luigi Mastroianni. Flavio e Valentina sono molto amici e il loro rapporto è stato messo in discussione da Giulia, secondo cui fra i due ci sarebbe qualcosa di più. La tronista non riusciva a togliersi i dubbi nonostante Flavio le avesse raccontato il rapporto che ha con Valentina e le avesse mostrato tutto il suo interesse. Nulla da fare, Giulia in una puntata ha chiesto di vedere il telefono di Flavio e da lì la situazione è precipitata.

Trono Classico, Flavio Barattucci parla della sua eliminazione

Flavio si è sempre mostrato come un ragazzo molto a modo e soprattutto sembrava sempre molto deciso in ciò che diceva o faceva. Non ha gradito il trattamento che Giulia gli ha riservato in quella occasione. Dopo essersi eliminato, Giulia è andata a casa sua per convincerlo a tornare ma lui non cambiò idea. Oggi Flavio ha risposto alla domanda di un fan e ha piegato perché ha deciso di abbandonare il programma e non tornare da Giulia. Ecco le sue parole: “Come sono fatto fuori, sono stato lì dentro. Nella vita reale non riesco a superare una persona che mi manca di rispetto in quel modo. In una situazione come quella, prendermi il telefono e mostrarlo in quel modo… Il modo in cui è stato fatto mi ha dato fortemente fastidio. Sappiamo tutti che al giorno d’oggi qualsiasi messaggio può essere interpretato e travisato. Nonostante comunque nel mio telefono non ci fosse nulla”. Probabilmente avrebbe mostrato il telefono in privato e non lo avrebbe strappato dalle mani di Giulia, come invece ha fatto.

Giulia Cavaglià, Flavio Barattucci confessa: “Sono stato tentato nel ritornare”

Ma andiamo avanti, perché Flavio ha proseguito così: “Cercare di mettere così in cattiva luce una persona semplicemente perché tu hai dei dubbi… Puoi risolverli in tantissimi altri modi, tranne che quello. Quello è proprio per cercare di colpire. Io ho visto questo e ho ritenuto necessario andare via. Mi è dispiaciuto, anche tanto”. A questo punto ha confessato che aveva pensato di tornare da Giulia: “Questa cosa non la sa nessuno: anche dopo essere andato via, sono stato tentato nel ritornare. Mi sono preso un periodo di tempo per pensare. Ma comunque poi ho deciso di non continuare. È andata così, fa niente”. Dopo la sua eliminazione, Giulia si è concentrata su Giulio Raselli e Manuel Galiano, su cui è ricaduta poi la sua scelta.