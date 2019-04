Trono Classico, Flavio Barattucci avverte Giulia: “Non sarò disposto ad accettarlo”

Uomini e Donne, Flavio Barattucci è il nuovo corteggiatore di Giulia Cavaglià

Flavio Barattucci è il corteggiatore di Giulia Cavaglià che abbiamo conosciuto nelle puntate del Trono Classico di questa settimana. La tronista è rimasta molto colpita dal nuovo arrivato, al punto da portarlo in esterne per ben due volte in una settimana e organizzando lei la seconda volta! Tra loro è nata subito una bella complicità e c’è sicuramente una forte attrazione. Eppure, scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne che Giulia ha qualche dubbio su Flavio… Intanto, lui ha confermato il suo interesse tramite un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Il corteggiatore ha raccontato che aveva già fatto richiesta per partecipare al Trono Classico, ma di aver deciso di corteggiare Giulia immediatamente, appena l’ha vista sul trono. Alcuni lati del suo carattere, ha detto, lo hanno colpito molto già nel percorso con Lorenzo. E per il momento non ha ancora cambiato idea su di lei! Flavio a Uomini e Donne è arrivato a percorso già avviato e la tronista ha già un bel legame con Manuel Galiano e Giulio Raselli.

Trono Classico, Flavio Barattucci e i dubbi di Giulia: “Marco le differenze con gli altri”

Di questo lui è più che consapevole: “Sono le persone a cui Giulia è sicuramente più interessata. Manuel è molto preso e la curiosità è reciproca. […] Su Giulio, invece, ho molti dubbi: non credo in questa grande chimica tra di loro. Penso che a Giulia piaccia, ma poi non così tanto, e che si nasconda dietro la scusa della forte attrazione solo per allontanarsi e uscire da situazioni scomode”. Secondo Flavio, il suo arrivo cambierà molte cose nel trono della Cavaglià e ha avuto la sensazione di piacerle molto. Come riuscirà a farle superare tutti i dubbi? “Banalmente credo che mi aiuterà il tempo. Ritengo di poter mancare le differenze con gli altri, non solo per merito mio, ma soprattutto per i demeriti degli altri corteggiatori”. Su questo punto ha le idee molto chiare: “Giulio, per esempio, è talmente scurrile quando interloquisce con lei, che è normale spicchino certi comportamenti più educati che appartengono alla mia persona”.

Uomini e Donne gossip, Flavio avverte Giulia: “Non sarà disposto ad accettare avvicinamenti fisici”

Anche Flavio, comunque, ha ammesso di avere dei dubbi sulla tronista che spera di chiarire nel corso del programma. “Spero che Giulia non si lasci influenzare da ciò che dico. Le ho spiegato che mi piace una donna elegante, fine, rispettosa, perciò non vorrei che all’interno del percorso si trattenesse solo per questo”. Infine, Flavio ha detto che per il momento non ci sono ancora sentimenti in ballo e che quindi non avrebbe reazioni esagerate nel caso Giulia dovesse baciare gli altri. Lui stesso, comunque, si tirerà indietro nel bacio con lei! Se dovessero subentrare i sentimenti, però, sarebbe diverso: “Non sarò disposto ad accettare avvicinamenti fisici con altre persone. Vicino a me ho bisogno di una persona cosciente di quello che fa e vuole”. Nelle prossime puntate, comunque, scopriremo che i dubbi di Giulia su Flavio riguardano anche un’ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni… Valentina Galli, molto amica di Flavio!